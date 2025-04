Padre de Frida Sofía da advertencia a Enrique Guzmán; confirma reconciliación con Alejandra

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de años marcados por dimes, diretes y un distanciamiento doloroso entre Frida Sofía y su madre, la rockera Alejandra Guzmán, el padre de la influencer, Pablo Moctezuma, rompió el silencio y confirmó la reconciliación, lo que muchos creían imposible: ¡madre e hija se dieron una nueva oportunidad!. De igual forma aprovechó para mandar contundente advertencia a su exsuegro, Enrique Guzmán, por abuso a su hija.

En una breve, pero contundente declaración para Todo Para La Mujer, Moctezuma reveló que Frida y la creadora de temas como Yo Te Esperaba, que precisamente hizo para su única hija, han comenzado a limar asperezas, y aunque el proceso ha sido lento y reservado, hay señales claras de un acercamiento genuino: "Hay que perdonar y que se quitara ese tema que no la dejaba estar tranquila. Al parecer, creo que ya está bien con su mamá. Digo, más o menos, que bueno, la vida es muy rápida, hay que aprovechar, ¿no?".

Estaba muy contenta, está feliz, la verdad, nunca la he visto tan contenta. Creo que ya, como tú dices, pues se liberó de eso, ya perdonó, o se perdonaron ambas. Y pues están en muy buenos términos para Fridita que ya merece estar feliz", añadió.

Sin embargo, al mencionarle a Enrique Guzmán, a quien la creadora de contenido señaló de presunto abuso, Pablo manifestó, que si el actor de Acompáñame no ha pagado en esta vida lo que le hizo a su hija, lo hará en la otra, porque al final todo se termina pagando, sea bueno o malo: "Ya para qué remover esas cosas. Obviamente, hizo lo que hizo, digo, sin duda. Pero mira, ya lo juzgarán allá arriba. Nunca se va impune nada. Todo se paga. Sí, pero ahorita no le quiero dedicar tiempo a ese señor, aquí lo importante es Frida, que esté bien".

Al ser cuestionado sobre si dejarán por la paz la demanda en contra del intérprete de Popotitos y La Plaga, Moctezuma así reaccionó: "Este señor, ya sabes, la otra vez que dije, que ya que Dios lo bendiga. Fue una locura, pero te repito, solito se van a dar las cosas, ya sabrán más adelante del tema. Ahí sigue, ahí sigue el proceso, todavía". Pero eso no fue todo, Pablo también se pronunció sobre otro tema que ha dado mucho de qué hablar: la herencia de la primera actriz Silvia Pinal. El empresario aseguró que su hija visitó recientemente México, pues se encuentra arreglando todo lo que la involucra en ese asunto.

Pablo señaló que la exparticipante de Mira Quién Baila, destacó que él no se mete mucho en ese tema, que apoya a su hija y sabe los pasos, pero que no se involucra, para evitar las críticas y que se diga que fue un "papá ausente" que ahora solo quiere "estar en la herencia", por lo que todo lo deja en manos de los abogados de su hija, asegurando que su exsuegra dejó todo muy claro: "Creo que ahí faltaban cosas de los chismes que habían pasado anteriormente, ¿no? Que se habían robado cosas y sí, pero, en fin. A final de cuentas, no sé ni cuánto ni qué, pero la veo muy contenta, estaba feliz".

Fuente: Tribuna del Yaqui