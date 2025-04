Se volvió mujer y abandonó a su familia: Actor de Televisa arremete contra Felipe Gil

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido actor de Televisa y comediante, Marcos Valdés, recientemente brindó una entrevista en la que nuevamente se mostró molestó e indignado, arremetiendo en contra de su tío, el compositor musical, Felipe Gil, asegurando que él fue una persona muy cruel con él cuando se volvió mujer, culpándolo ser el causante de la ruptura con en su núcleo, ya que dice abandonó a su familia sin motivos.

Corría el año 2014 cuando el compositor Felipe Gil anunció que se identificaba como una mujer y comenzó su transición a mujer, a Felicia Garza, piel en la que desde ese momento hasta este 2025 parecía feliz. Pero, hace varias semanas todo eso cambió, y una vez decidió cambiar su identidad, diciéndole adiós a su identidad como Felicia para volver a ser el compositor masculino, Felipe, lo que generó que su sobrino, Marcos Valdés estallara furiosos.

Por tercera ocasión, el hermano de Cristian Castro, durante una nueva entrevista a varios medios de comunicación, se mostró molesto, afirmando que siempre lo atacó siendo Felicia y que exhibió cosas privada de su vida, y ahora de la nada quería dejar todo atrás, asegurando que eso era una falta de respeto a la comunidad LGBTQ+: "Ustedes testigos de que alguna manera siempre me atacó, empezó a hablar de mi vida personal, él expuso una situación, en la que le digo, 'tu te acostaste conmigo', creo de muy buena fe que le falto al respeto a la comunidad gay a los transgénero".

Ante esto, Marcos declaró que él considera que el ser trans no es un juego y no se trata de decir hoy sí y mañana no, afirmando que para él no es justo que esté jugando de esa manera con un tema que considera muy importante y que merece también el de todos: "No se trata de jugar, de cambiar, que quede claro que yo respeto todo eso, pero, a ver, ¿porqué de repente de cambias 10 años y de repente decides 'ya no quiero ser'?, ahora mi pregunta es, ¿está bien hacer eso, burlarse de la comunidad transgénero?".

El hijo de 'El Loco' Valdés, declaró que él solo le desea "que viva bien su vida, que sea feliz", pese a que fue él quién abandonó a toda su familia, que se peleó con hermanos, sobrinos, hijos y demás, sin saber bien el porqué, destacando que incluso no fue a visitar a su madre cuando estuvo uy enferma: "No fue a ver a mi mamá cuando estaba en el hospital. A nosotros nos culpó por lo que le pasó, no es cierto, fue muy cruel, se peleó con toda la familia, y yo no sé porqué".

Finalmente, Marcos declaró para Sale el Sol, que en estos momentos ya no es correcto estar con la familia peleada, por lo que le envió un mensaje directo ante las cámaras, afirmado que por su parte le ofrece disculpas si lo ofendió y lo invitó a una reconciliación: "Creo que sería una excelente idea que Felipe y yo hagamos las pases Tío, desde hoy te digo, ahí muere, si algo te ofendí te pido perdón, ya no estamos en tiempo de estar peleados".

