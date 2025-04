Tenía leucemia: Majo Aguilar sufre inesperada muerte y en 'Sale el Sol' da fuerte noticia

Ciudad de México.- La famosa cantante del regional mexicano, Majo Aguilar, se reencontró con varios medios de comunicación, tales como Sale el Sol, mientras enfrenta la gran tristeza de la inesperada muerte de su amado sobrino Arturo, de 7 años, quien había estado luchando por su salud tras ser diagnosticado con leucemia. Para ella la partida del menor ha sido uno de los peores dolores de su vida, pues eran muy cercanos y siempre lo consideró su bebé.

Después de dar a conocer la dolorosa noticia en su cuenta de Instagram a través de un conmovedor mensaje, y un emotivo video en el que demuestra su gran amor mutuo, Majo rompió el silencio y se sinceró sobre la manera en que ha sobrellevado este difícil momento familiar: "Mi sobrino fue y es una persona que, durante toda su enfermedad, siempre se mostró con sonrisas, con una actitud muy grande. Él fue, es y seguirá siendo un grande".

La integrante de la dinastía Aguilar, prima de Ángela Aguilar, confesó que tuvo que tomar fuerzas de flaqueza para seguir adelante, sobre todo porque así lo hubiera deseado su consanguíneo, señalándolo como todo un pequeño guerrero y muy valiente: "Si él no se rindió, incluso en el último momento, y siempre presentó la mejor actitud y un espíritu, ay de verdad, de esos que dices: 'es único un niño único'".

Yo la manera que creo que tengo que hacer para honrarlo es, pues bueno, aunque no tenía muchas ganas, pues que la maquilladita, un vestido bonito, venir a continuar para honrarlo, porque él eso hubiera querido, y si él no se detuvo, pues yo no me voy a detener", agregó.