VIDEO: Gerard Piqué y Clara Chía así se pronuncian a su separación; ¿hubo infidelidad?

Madrid, España.- Después de tantos dimes y diretes de su relación amorosa, finalmente Gerard Piqué, y la tan polémica española, Clara Chía, han salido a las calles para pronunciarse de su aparente separación, dejando muy en claro si es verdad que tras tres años juntos, han decidido romper sus lazos amorosos. En redes sociales ya se filtró el video en el que se revela toda la verdad, ¿hubo infidelidad o siguen juntos?

El pasado jueves 24 de abril, en todo España y en redes sociales se desató la locura, debido a que mediante el programa Vamos a ver, del canal Telecinco, la comunicadora Adriana Dorronsoro, afirmó que Clara y el exfutbolista del Barcelona habían terminado su relación y que sería por una posible infidelidad de él: "Me confirman que Gerard Piqué y Clara Chía han roto y estoy indagando un poco en los motivos, porque me hablan de terceras personas, pero todavía no está muy claro. Aunque sabéis que se ha hablado de crisis en los últimos meses".

Desde hacía meses se rumoraba problemas en la pareja, e incluso hace unas semanas se filtró una foto del ex de Shakira en Miami con una mujer pelirroja, lo que hacía coherente lo dicho por Adriana, sin embargo, el paparazzi Jordi Martí, salió a desmentir esto, afirmando que están juntos, pero atravesando por una fuerte crisis: "Me hablan de crisis, pero me desmienten ruptura. Lo que sí es cierto es que Clara Chía le ha dado un ultimátum: 'O te pones las pilas y me das mi lugar en la relación, o así no voy a poder continuar'".

En medio de los dimes y diretes, en el que varios medios españoles dicen que sí hay separación, declaraciones negativas de Jordi en El Gordo y La Flaca, al final ha sido el medio Europa Press el que tajó de raíz los rumores y confirmó que la pareja sigue junta y no hay separación, por el momento. El medio de prensa española, compartió un video y fotografías en el que se puede ver al futbolista subirse a su auto al lado del piloto, mientras que a Clara en el copiloto.

Bien dicen que una imagen dice más que mil palabras, y en el caso del polémico ex de la creadora de Hips Don't Lie, esto de una vez por todas deja en claro que no están separados, pero, dado a que ambos tenían cara de pocos amigos, se cree que sí estarían en un momento muy tenso de su relación sentimental. Hasta el momento, la tan cancelable pareja sigue sin salir a dar declaraciones de su tan criticado romance.

Fuente: Tribuna del Yaqui