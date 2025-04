¿Belinda quiso asesinar a Christian Nodal? Acusan a la actriz de Televisa de envenenarlo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una vez más el polémico periodista de espectáculos, Javier Ceriani, acaba de brindar una entrevista en la que no tuvo reparo al alguno al momento de acusar a Belinda de tener intensiones malignas con sus exparejas, incluso de querer asesinar a Christian Nodal, pues declaró que la antigua actriz de Televisa, donde ganó su fama, habría comprado un aceite con el que lo envenenaría con chocolate.

En plena pandemia, en el 2020, Nodal y la actriz, confirmaron que tras varios meses trabajando juntos en La Voz México, habían caído flechados y comenzaron una relación sentimental, lo que al comienzo se dijo que solamente era una estrategia publicitaria por parte de TV Azteca, ya que no subían el rating. Pero, después de que acabó dicho proyecto, la pareja siguió junta y a casi un año juntos se comprometieron. Tras casi dos años juntos, en febrero del 2022 anunciaron su separación.

Desde que confirmaron que estaban separados, el polémico excolega de Elisa Beristain se lanzó en contra de Belinda, y afirmó en varias ocasiones que la intérprete de temas como Luz Sin Gravedad jamás estuvo enamorada realmente del cantante sonorense y solamente estuvo con él ese tiempo por cuestiones de interés, para sacarle dinero y afirmó que le daba un aceite para doblegarlo y sacarle más dinero.

Ahora, en el podcast con la periodista, Ariana Gallardo, una vez más Javier se fue en contra de la actriz de melodramas como Cómplices Al Rescate, asegurando que los dos años de relación sentimental, ella hacía uso de santeros y coaches espirituales para conseguir un aceite que ponía en los chocolates con veneno, afirmando que Nodal sabía porque él mismo le avisó y que hasta lo mandó a que se hiciera análisis.

Yo le tuve que avisar a Nodal que Belinda le metía unos chocolates con un poquito de veneno de pez globo y aceites para dejarlo medio tarado y sacarle dinero. Tuvo que hacerse un chequeo médico", afirmó.

Cabe mencionar que cuando Chisme No Like seguía vivo, Javier se lanzó en contra de Belinda y mandó a sus exparejas, como Christian o el doctor Ben, a que se realizaran unas pruebas para asegurarse que el veneno de pez globo no los hubiera dañado de por vida: "El chocolate que les da Belinda antes de tener encuentros íntimos, y con el cual domina la voluntad de sus amantes para sacarles dinero, tiene cosas raras, incluso aceite del pez globo, el cual es veneno".

Fuente: Tribuna del Yaqui