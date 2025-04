Giovanni Medina rompe el silencio tras agresión a su hijo; exige respeto para Irina Baeva

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El polémico empresario mexicano, Giovanni Medina, al toparse con la prensa en el aeropuerto de la Ciudad de México, donde enfrentó escándalo con la prensa hace dos semanas, decidió pararse y romper el silencio, abordando por primera vez la agresión física que su hijo, Emmanuel Medina Conde, reveló de un reportero, por lo que exigió respeto, tanto para su hijo como para su pareja, la actriz Irina Baeva.

Hace un par de semanas, por primera vez se captó a la protagonista de Vino El Amor en el aeropuerto de la Ciudad de México con Medina y su hijo a un viaje de vacaciones hacía Roma. Pero, lejos de poder pedir una entrevista en calma, se armó un zafarrancho en el que el hijo de Giovanni con Ninel Conde, salió con un golpe en el ojo, causando la preocupación de Irina por su bien, mientras que el empresario mexicano se notó furioso.

Ahora, en el regreso de Medina y la actriz de Soltero Con Hijas, en su regreso a México, decidió salir primero con su hijo y de manera calmada pidió que se le respetara, destacando que los ve como amigos, y por ende, cree que como amigos lo deben de tratar con respeto y entender que no deben de hacer preguntas ofensivas: "Amigos, les digo amigos porque creo que siempre hemos sido amigos. La base de la amistad es el respeto y yo no puedo llegar a un amigo a saludarlo con gritos y empujones, sin avisarle que lo iré a saludar, también creo que los amigos no se insultan con preguntas".

El empresario, agregó que es un partidario de la no violencia a la mujer, destacando que con todo el respeto, él quería hacerles ver, que considera que las preguntas a la actriz de Televisa son tremendamente irrespetuosas, además de agregar que como prensa tienen derecho a preguntar, pero ellos a no responder, afirmando que deben de ser más cuidadosos con los niños: "Ya le pasó a Alessandra Rosaldo en este mismo aeropuerto, ya me pasó con Emmanuel que incluso le pegaron porque una reportera le empujó la mano. Lo único que les pido es respeto van dos veces que me agarran a empujones y ya hasta a mi hijo le tocó".

Giovanni ante los cuestionamientos de su viaje, solo pudo decir que fueron de vacaciones y que todos estaban bien, felices, pero no puede hablar por nadie más, y que no hablará de temas privados de su vida, decisión que tomó desde hacía varios años atrás, por lo que solo puede decir que en ese momentos, todos estaban felices: "Estamos contentos, feliz, de eso se trata, que la gente que está a tu alrededor venga a sumar".

Sobre las amenazas que doña Rosalba Ortiz, madre de Geraldine Bazán, dijo recibir de su parte, el empresario las negó rotundamente y pidió a la prensa que dejen de generar violencia difundiendo noticias falsas y preguntando por situaciones delicadas como esas, sin tener certezas: "No lo vi, si te puedo decir, pero acusar a alguien de cometer un delito, también es un delito, porque las amenazas es un delito, nadie a amenazado a nadie, yo soy respetuoso de las mujeres y de las personas mayores".

Fuente: Tribuna del Yaqui