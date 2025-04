¿Irina Baeva responde Brenda Zambrano? Hace fuerte aclaración de relación con Gabriel Soto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz de origen ruso, Irina Baeva, acaba de brindar una entrevista en el aeropuerto de la Ciudad de México, en la que dejó en claro que no piensa dar más cuerda al tema de su expareja, el galán de novelas, Gabriel Soto, señalando que por ella no hay más que hablar, cerrando con una fuerte aclaración con todo el escándalo de su infidelidad, ¿acaso le respondió a Brenda Zambrano?

Después de que Irina acusara de infiel y agresiones al protagonista de Mi Camino Es Amarte, el polémico periodista de espectáculos, Gabriel Cuevas, afirmó que ella también le comentó que tipo de mensajes subidos de tono descubrió de Soto con influencers como Brenda Zambrano mientras estaban juntos, que fue lo que provocó la separación: "Enviaba fuegos, reacciones de fuego, que es algo 'hot', entonces Irina al ver esta conversación empezó a hacerle más abajo y se dio cuenta que incluso con otras chicas se ponía de acuerdo"

Ane esto, la polémica exparticipante de Acapulco Shore durante una entrevista en exclusiva para Venga la Alegría, salió a desmentir rotundamente tener algo que ver con esa situación, e incluso le mandó mensaje a la actriz de origen ruso, pidiendo que no se quejara: "No fui la causante de nada, me mandaba mensajes, interactuamos un par de veces, me dijo que estaba soltero. Voy a decir una cosa, el que la hace riendo, llorando la paga. Irina no se puede quejar de los mensajes porque trae un historial que es público, así que no te quejes".

Ahora, cuando la actriz de Vino El Amor fue abordada por la prensa en su llegada a México al lado de Giovanni Medina, la actriz paró en seco a la prensa sobre los rumores de maternidad de boda y de su expareja, afirmando que no piensa hablar más al respecto de su vida privada: "La parte pública en mi vida es la profesional, ustedes lo saben, soy actriz y conductora, de eso siempre feliz de la vida les voy a responder todo lo que quieran. Espero que lo puedan entender".

Al decirle que si le cuestionan es porque ella lo habló primero en Montse y Joe, la rusa afirmó que eso lo hizo por ser un ambiente controlado, pero que no piensa hablar más sobre su relación y ruptura de Gabriel, que ese tema ya lo había dejado por la paz de una vez por todas: "Compartirlo con todos ustedes puede ser un poquito caótico, ustedes no me dejarán mentir, lo han vivido. En este caso, lo único que puedo decir es que lo comparto en un programa para ponerle punto final a una historia, ya cerrar el capítulo, es como una catarsis para no generar más preguntas".

Fuente: Tribuna del Yaqui