Justin Bieber, devastado, anuncia la muerte su amado abuelo: "Te veré pronto en el cielo"

Comparta este artículo

Los Ángeles, California.- Desgraciadamente, Justin Bieber se encuentra pasando por uno de los momentos más dolorosos de su vida, pues completamente devastado, y con un mensaje en el que pide que se puedan ver "pronto en el cielo", el cantante canadiense mediante sus redes sociales anunció la muerte de su tan amado abuelo, Bruce Dale. Aunque este familiar se mantuvo bastante lejos del ojo público, para nadie es secreto que fue un segundo padre para el cantante.

Fue durante la noche del pasado viernes 25 de abril, que una tía del intérprete de Sorry y Baby, confirmó que Dale había fallecido a los 80 años de edad, afirmando que para Bieber era más que su abuela era como un padre, y tanto ella como él y el resto de la familia, estaban devastados: "¡Me despedí del primer hombre que amé! Papá, el mundo no puede expresar lo que significas para nosotros. Es difícil decir adiós, pero me criaste para ser fuerte y valiente. Papá, te amo, hasta que nos volvamos a ver. Dale un abrazo y un beso a Skyla de mi parte y dile que la abuela la ama y que algún día la veré también".

En ese momento, el cantante no se pronunció, hasta hace un par de minutos, este sábado 26 de abril, a través de su cuenta de Instagram, en el que recordó su gran amor, confirmando que era como su padre, al cual siempre lograba convencer a regañadientes para que le diera los 20 dólares que le dejaba su abuela por semana, y él lo convencía para gastarlos en bocadillos en sus partidos de hockey, en botanas como nueces de maíz, Skittles, bolas de chicle, Chuck-a-Puck y granizados.

Justin con su abuelo Bruce. Internet

Tras esto, les mandó un saludo a los árbitros Beatty, Fagon y Flanagan, riendo al recordar como lograban mantener la paciencia pese a sus abuelos, en especial Dale les gritaban por "sus horribles decisiones arbitrales", por lo que destaca que ya tiene ganas de volver a verlo y charlar, por lo que espera que pronto se reencuentren en el cielo: "Mi abuelo no tenía reparos en hacerles saber que se portaban como unos cabrones. Tengo muchas ganas de volver a verte pronto en el cielo. Hasta entonces, sé que me estás mirando desde abajo".

Finalmente, el esposo de Hailey Bieber destacó que era evidente que le dolería mucho su ausencia y aunque le da risa pensar que seguirá en el cielo criticando a los árbitros, lo echará de menos y se pondrá triste, pero que jamás olvidará los momentos tan maravillosos que pasaron: "Probablemente sigas criticando a Beatty o Fagon por no haber tomado esa decisión en la esquina. Jajaja. Te echaré de menos. Me dolerá. Me sentaré y recordaré todos los momentos maravillosos que hemos pasado".

Justin comparte emotivo adiós a su abuelo. Instagram @justinbieber

Fuente: Tribuna del Yaqui