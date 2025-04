Lo encontró muerto: Paulina Mercado narra la pesadilla que vivió con su hijo tras daño renal

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida presentadora, Paulina Mercado, recientemente decidió abrir su corazón en pleno programa en vivo de Sale el Sol, para contar una historia inexplicable pero que considera de terror, pues narró una auténtica pesadilla para ella y en especial para su hijo, ya que afirmó que se volvió real su mayor temor y por desgracia encontró muerto a uno de sus seres más amados, Porfirio. Según lo que salió en la autopsia, fue por daño renal.

Hace un año, durante la serie de entrevistas a los presentadores del matutino de Imagen TV, Paulina ahogada en llanto recordó que su hijo Pedro, estuvo a punto de perder la vida, pues pese a que nació sano y perfecto, a los tres años le fue fue diagnosticado con el síndrome nefrótico, la cual es una terrible enfermedad que ataca a los riñones, destacando que vino un cambio radical, al punto de que lo tuvo un año completamente aislado de todo.

La actual pareja de Juan Soler comentó que incluso se llegó a pensar que iba a necesitar un trasplante de riñón, y al ser ella compatible con el menor, se preparó de manera física y mental para darle uno de los suyos al menor, asegurando que solo deseaba lo mejor para que su pequeño su recuperara: "Decidí que si le iba a donar un riñón a Pedro, iba a ser el mejor riñón del planeta y ese día comencé a cuidar. No solo físicamente, sino también intelectualmente".

Aunque en ese momento confesó que no fue necesario un trasplante que se recuperó, no fue hasta el pasado viernes 25 de abril, que confesó que fue algo muy inexplicable y posiblemente fue a causa de Porfirio, el perro que tenía en ese momento y que era el compañero inseparable de su hijo, y se amaban mutuamente de manera profunda: "Un día Pedro se levantó llorando, y me decía 'Mamá es que soñé muy feo, soñé que Porfirio se moría', y le dije 'güero, Porfirio no se va a morir, está perfecto'. Fuimos a ver a Porfirio, lo acariciamos y jugamos con él un ratito y nos fuimos a dormir".

Finalmente, Paulina contó que por desgracia a la mañana siguiente que despertaron, el can había fallecido, y la autopsia que solicitó arrojó que fue por daño en sus riñones, pero, lo más impresionante, que dice es lo paranormal, es que su hijo Pedro después de eso se alivió y no volvió a padecer de los riñones: "Porfirio había fallecido, fue muy fuerte, porque lo amábamos. Se murió de los riñones, y después de esto Pedro dejó de tomar cortisona y el doctor dijo 'No sé que le pasó a tu hijo, pero está impresionante, se mejoró', y nunca más regresó la enfermedad de los riñones".

Fuente: Tribuna del Yaqui