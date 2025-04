Exconductor de 'Ventaneando' defiende a hermano de Bisogno tras amenazas de Pati Chapoy

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras la muerte de Daniel Bisogno, ocurrida el pasado jueves 20 de febrero, se destapó un fuerte quiebre en la familia derivado de la repartición de su herencia. Lastimosamente, el conductor de TV Azteca no dejó un testamento notariado con su última voluntad, sin embargo, de forma pública manifestó en varias ocasiones que su única heredera tenía que ser su hija Michaela Bisogno.

Sin embargo, su hermano Alex Bisogno dijo no estar 100 por ciento de acuerdo con ello, pues busca que su padre, don Concho, continúe recibiendo un apoyo económico del legado que dejó Daniel. A raíz de esta situación, Pati Chapoy alzó la voz en contra del exconductor de Al Extremo, amenazándolo en plena emisión en vivo del programa Ventaneando con contar fuertes secretos que le conocía.

Debido al remolino de polémica que ocasionó esta situación, quien salió a opinar al respecto es Ricardo Casares, quien trabajó en Ventaneando con Pati y Daniel, y por ende, conoce a Alex. Frente a diversos medios, el periodista narró en primer lugar cómo fue estar luchando por su vida en el mismo hospital donde Daniel pasó meses enteros: "Estábamos pared con pared, fue una anécdota muy curiosa y un recuerdo doloroso, nos tocó pelear por la vida en un mismo lugar, pero me tocó salir primero".

Me decía que me tocaba la pared para que supiera que no estaba solo, pero hoy es una anécdota que me duele contarte, Daniel se fue antes de tiempo y todos los saben", añadió.

La muerte de Daniel Bisogno destapó un pleito por su herencia

Entrando al tema de controversia, Ricardo dijo apoyar a los hermanos de Daniel: "No creo que Alex haya destapado la caja de Pandora, Alex me dice a mí que él está de acuerdo que la heredera universal tiene que ser Michaela y eso lo sabemos todo, Daniel me lo dijo a mí, no me lo cuenta nadie". En ese sentido, el ahora conductor de VLA relató que el propio Bisogno le manifestó su deseo de apoyar a su padre cuando partiera de este mundo:

Pero también conocemos a Daniel y de las cosas que más le daba orgullo era ayudar a sus papás, que también me lo dijo a mí, entonces creo que del dinero que haya también le puede caer un apoyo a su papá".

Sobre la exesposa del 'Muñeco', Cristina Riva Palacio, Casares dijo que espera que tanto en ella como los hermanos del fallecido haya cordura para terminar esta situación de la mejor manera posible: "Cristina es mucha madre de Michaela y Alex e Ivette son muy buenas personas, pero creo que son buenas personas y se van a poner de acuerdo". Luego un reportero le preguntó a Ricardo qué opinaba sobre la acusación de robo que lanzó contra Alex B.

A Pati Chapoy la quiero y la aprecio, como mi mamá laboral que es, es una extraordinaria mujer, pero no me gustaría opinar, no sé porqué dijo eso".

Al respecto de si Alex fue vetado del Ajusco a raíz de esta situación, Ricardo lo desmintió: "Vi a Alex en Televisión Azteca hace una semana". Finalmente, el conductor hizo un llamado para que paren los ataques en contra del hermano de Daniel: "¿Cómo va estar Alex? Salió del programa, no puede ver a su sobrina que ama, yo creo que hay que mandarle un abrazo".

