Hospitalizan a Lele Pons por doble caída durante fiesta de revelación de género de su bebé

Ciudad de México, México.- Luego de sufrir una doble caída al momento en el que accionó el mecanismo para dar a conocer que tendría una niña, la influencer Lele Pons fue hospitalizada el pasado viernes 25 de abril, luego de fiesta de revelación de género del bebé que está esperando junto al cantante Guaynaa.

La cantante y esposa del reggaetonero, Lele Pons preocupó a sus seguidores en las redes sociales, luego de que protagonizara un resbalón en medio de la euforia por enterarse de que será madre de una niña, sin embargo, todo se saldría de control tras lo ocurrido con la artista.

Cabe destacar que, a varios meses de que la influencer Lele Pons anunció que se convertiría en madre junto a Guaynaa, la pareja organizó una gran fiesta para dar a conocer el género de su bebé, no obstante, esta situación acaparó rápidamente la atención de los internautas.

Fue en el momento en el que Lele y Guayana revelaron que tendrían a una pequeña, ambos saltaron de la emoción, sin embargo, la influencer resbaló con el líquido de color rosa que cayó desde una plataforma, por lo que muchas personas comenzaron a realizar comentarios en las redes sociales.

Mediante su canal de YouTube, Javier Ceriani tuvo una plática con Lele Pons, quien le confirmó que acudió al hospital para un chequeo médico, debido al estrés que le generó la cantidad de críticas por su accidente; afortunadamente todo está bien con ella y su bebé, sin embargo, prefirió descartar cualquier afectación.

Físicamente, estoy bien, todo tranquilo, todo perfecto. Es más, emocionalmente. No, no he estado bien. Sí, fui a chequearme por el estrés, el próximo día de la fiesta yo dije, inmediatamente: tengo que calmarme. Tengo que ir al lugar a calmarme. A que me ayuden. Tenía que tomar mucha agua, porque estaba muy nerviosa. Las cosas que me decían eran muy fuertes”, comentó.