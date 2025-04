Lo corrieron de Televisa: Actor sufre desgarradora muerte y estremece dura confesión

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un reconocido actor y productor, quien fue despedido de Televisa y lo perdió todo, dejó sin palabras a todos sus seguidores y colegas, debido a que en una reciente entrevista confesó que se siente destrozado, después del duro luto que atraviesa desde hace años. Resulta que el famoso sufrió la muerte de su madre, hermano y mediohermano en cuestión de meses. Aunado a ello, el productor también se quedó sin trabajo por una grave acusación.

Se trata de Jorge Levy, mejor conocido como Coco Levy, quien en 2022 enfrentó un fuerte escándalo legal ya que fue acusado de abuso por parte de la incipiente actriz Danna Ponce. Aunque a la fecha, el reconocido productor ya se libró de los cargos, sigue sin una oportunidad para laborar luego de que fue despedido de Televisa, tras haber tenido por años un importante cargo en Videocine.

Levy, quien antes de ser productor actuó en novelas como La última esperanza, recientemente dio una entrevista al periodista Gustavo Adolfo Infante para hablar acerca de lo que ha vivido en los últimos años tras la muerte de su mamá Talina Fernández, su hermano Pato Levy y otros familiares. En primer lugar, el productor de películas como A la mala contó que estas fechas son muy difíciles para él, pues su fallecida hermana Mariana Levy hubiera cumplido años y en los próximos días también es su aniversario luctuoso:

Mi cumpleaños es el 30 (de abril), pero, pues, ya hace más de 20 años que no festejo porque, pues, para mí, son días terribles".

Coco Levy no ha podido superar sus pérdidas familiares

En ese sentido, el también exintegrante del grupo Fresas con crema relató que se siente perdido y no tiene ganas de salir adelante: "Lo platicaba con la persona que fue mi nana y ahora es mi familia. Le platicaba que yo ya ahorita, pues no sé mucho. Hay muchos planes que tiene mucha gente y, para mí, en realidad yo no quiero ninguno. O sea, ¿de dónde me agarro? Del único pensamiento de que, por alguna razón, aquí sigo, y los demás no".

Siento que la estoy pasando gacho y no está fácil", agregó.

Asimismo, el hijo de la llamada 'Dama del Buen Decir' compartió que pone todo sus ánimos para "aguantar", Finalmente, Levy mencionó que ha recurrido a la vidente Concheta Bertoli para tener comunicación con sus seres queridos: "Yo he hablado con Concheta, dos o tres veces, y siempre me dice cosas espectaculares y siempre me dice de amor y de ánimo, de echarle ganas. Pero sí cuesta trabajo estar solito y encontrar las ganas para seguirle".

Fuente: Tribuna