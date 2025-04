¿Lo saca del clóset? Madre de Aislinn Derbez acusó a Eugenio Derbez de preferir a hombres

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz y presentadora, Aislinn Derbez, durante su entrevista tan reveladora con Yordi Rosado, en realidad no solamente habló sobre ella y su separación de Mauricio Ochmann, sino que también sobre su infancia, confesando que su madre, Gabriela Michel, en realidad estuvo con su padre, Eugenio Derbez, por pura casualidad, debido a que lo acusó de preferir a los hombres, cuando se trataba del tema romántico.

Hace más de 40 años, Gabriela y Eugenio se conocieron, pero contrario a lo que muchos artistas dicen sobre su primer amor, este no fue a primera vista y se dio de una manera bastante rara, pues dado a que el creador de La Familia P.Luche era instructor de ballet, la madre de Aislinn afirmó que era gay: "Mis papas se conocieron de una forma muy extraña, porque mi papá era maestro de Ballet de mi mamá, le daba clases de Ballet, pero mi papá es más chico que mi mamá… Mi mamá juraba que mi papá era gay".

Tras esto, Aislinn señaló que la mujer que por años fue la voz en español de 'Samantha', personaje de Sex in the City, aún pensando que era homosexual, coqueteó con Eugenio y después de un tiempo logró conquistarlo, descubriendo que no era gay, y resultó ser el mayor amor de su vida: "Mi mamá le tira la onda, se lo ligó, resulta que no era (gay) y empezó esa historia, lo que sé y está corroborado por los dos, es que fueron el gran amor que les pegó, ese primer amor que arrasa por todo, eso fueron el uno para el otro".

Eugenio con Gabriela y Aislinn de bebé. Internet

Con respecto a que si se amaban tanto porque decidieron divorciarse, la actriz de La Casa de las Flores, declaró que es porque eran tan diferentes que en realidad jamás lograron estar en paz entre ellos y su relación aunque duró varios años, en realidad no fue sana y no les dio paz: "Siempre se llevaron mal, creo que nunca estuvieron en paz porque tienen personalidades completamente, que no tienen nada que ver, que no son compatibles, pero algo que me dijo mi papá es que mi mamá era tan fuerte que lo obligó a madurar".

Finalmente, la mayor de los cuatro descendientes de Derbez, declaró que para ella fue una situación muy problemática, debido a que aunque ella tenía 3 años de edad era la intermediaria entre sus padres que no podían ni verse, sin que terminara en una violenta discusión: "Fue bastante traumático ese periodo de mi vida, sobre todo esa separación de ellos fue caótica y como violenta y eso me tocó a mí porque ellos no querían hablar, entonces eso fue a través de mi".

Fuente: Tribuna del Yaqui