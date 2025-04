Murió de cáncer: Actriz de Televisa fallece y acusan a hija de deshacerse de sus restos

Comparta este artículo

Ciudad de México.-

Tras cuatro meses del triste deceso de la famosa cantante, una joven de nombre Liz, hija de Isabel Noeggerath, hermana de Dulce, brindó una entrevista en la que afirmó que recibió las cenizas de su tía en una bolsa negra, tal como si solo fuera tierra en una bolsa de basura y no los restos de un ser amado: "Me dijeron que una funeraria de Monterrey la iba a recoger, una funeraria que cruza por Laredo. Llega a mi casa a las 6 ó 7 de la noche. Era como un carro de estafeta. Llega con la bolsa negra y lo hago pasar porque debo firmar. Recibí su acta de defunción".

La sobrina de la intérprete de Tu Muñeca, afirmó pata el periodista Jorge Carbajal, que sintió muy feo que el hombre que se presentó para dejar las cenizas de su tía, le dijera que no era la primera, sino que tenía una fila para seguir repartiendo a "los muertitos", destacando que se sintió como si desecharan a su tía*((*Me dice el señor: ‘Vengo desde Laredo entregando muertitos’. Sentí como si me hubieran mandado por estafeta a mi tía y horrible, y luego que se me acuse de decir que yo le hablé con alguien para decir que era como basura".

Como era de esperarse, la hija de la difunta exparticipante de ¿Quién es la Máscara?, acaba de salir a negar lo dicho de manera rotunda, y en entrevista con Angélica Palacios, afirmando que todo se hizo conforme a la ley y con todoeñ e"Tengo toda la documentación porque todo ese servicio se hizo con una funeraria muy prestigiosa en México, que son los mismos que llevaron los servicios de la señora Silvia Pinal. Qué bueno que se hizo con ellos, porque si no, estarían diciendo que les tiré las cenizas en la cara".

Romina asegura que la creadora de Aún Lo Amo dejó bien estipulada su última voluntad y ella hace todo pra cumplirla, y que por ello eligió a la funeraria de Silvia Pinal, para hacer todos los movimientos y tener seguridad, destacando que ni su proma ni tía fueron a ver a su madr al hospital: "Yo entiendo que ella no vio nada de ese trámite. No pagó nada de ese trámite. Tampoco vio nada del hospital, al cual no se les prohibió la entrada para ir, porque mi tía y mi prima no necesitaban ningún permiso para visitar a mi mamá.”

“Yo tengo la documentación, la funeraria hizo la entrega en una funeraria americana y tengo las firmas de que se cumplió todo con conformidad. Si algo estuvo mal, tuvo que reclamar a la funeraria. Pero me queda claro que es con un objetivo. Que se me señale de esto se me hace ridículo, por algo están coludidas con Francisco Cantú", aseguró.

Yo había hablado con Liz y mi tía para que me dijeran cómo iba a estar el tema. Ellas tienen los papeles del cementerio. Mi mamá los compró. Es dueña de eso y puso a Isabel como copropietaria, y no me han querido dar los documentos, todo muy hermético: ‘Que mi tía los tiene’. El plan era, pasando el homenaje, estar juntos y enterrarla con mi abuela, pero tristemente me voy enterando que traen otras intenciones

Están viendo qué pueden sacar. Tristemente, siempre se trata de dinero. Ellas no han querido darme la documentación. Incluso mi abogado se las pidió, pero sí han salido hablar y dar chisme

