Violeta Isfel responde con todo a Gustavo Adolfo Infante por decir que cobraba por foto

Ciudad de México.- Desde hace días empezó un problema entre el periodista de espectáculo Gustavo Adolfo Infante y la la actriz de Televisa Violeta Isfel, esto después de que el conductor revelará que supuestamente la mujer que le dio vida a Antonella en Atrévete a Soñar, cobraba a todos aquellos que se quisieran tomar una foto con su persona, algo que para Infante es totalmente desagradable.

Es así que Gustavo en su programa de YouTube contó que alguien del staff le había pedido a Isfel una fotografía y que le mandara un saludo a su hija, sin embargo, la actriz según esto se negó y en su lugar le dijo a la mujer que entrara a su Instagram porque ahí tenía los precios de la cantidad que cobra por imagen. No obstante, el hombre de 60 años no se quedó callado y aseguró que esa actitud de la famosa es “grosera” y “desagradecida”.

Por su parte, otro personaje de la televisión que salió a opinar sobre el tema fue Joanna Vega-Biestro, presentadora de Sale el Sol: “Hijole, Violeta, perdón, pero creo que una maquillista también cobraría por su trabajo. Entonces, hubieras tenido que pagar. La televisión cuesta, tú vienes a promocionar, creo que hubieras tenido que pagar… También es rebasar un límite que tampoco puedes abusar del cariño que te tiene la gente”, dijo Vega.

En Instagram Violeta Isfel tiene algunos anuncios con respecto a los precios

De acuerdo con información de TVNotas, al parecer la excompañera de Danna decidió romper el silencio porque se dice que un creador de contenidos compartió en TikTok una captura de pantalla de una supuesta conversación con Violeta Isfel, la cual inició ya que el hombre le comentó a Violeta una historia donde ella mencionaba la obra Señora presidenta. Ante esto, la presunta prueba viene con audio donde la fémina dejó claro que nada es real.

“Otro que se deja llevar por chismes y mentiras, no bueno, qué horror. Pues mira, eso que dice Gustavo Adolfo Infante, no es real. Yo jamás en mi vida he cobrado por una fotografía, jamás. Al contrario, soy de las pocas artistas de la función que se espera con todas aquellas personas que desean esperarme y me tomo fotos con todos y cada uno de ellos o de ellas. Si me traen sus cositas, para que se las firme, en ese momento, se las firmo”, aseveró.

