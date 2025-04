¿Y la banda?: Denisse Guerrero de Belanova confirma que se lanzará como vocalista

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una situación que impactó a muchos fanáticos fue la noticia que recientemente dio la vocalista de Belanova, Denisse Guerrero, quien confirmó que se lanzará como vocalista, inclusive se difundió en las redes sociales oficiales de la compañía con la que firmó, Universal Music México, una imagen donde ella está reunida con ejecutivos, así como también donde se le ve posando con su nuevo contrato.

A su vez, la publicación de Instagram donde se se da a conocer la decisión de Guerrero fue acompañada con un escrito en el que se menciona que esta es una nueva etapa en su vida: "Es maravilloso poder acompañarte desde siempre con Belanova y ahora paralelamente, en esta nueva etapa como solista. Estamos seguros que brillarás por tu magia musical”, dice frase de la empresa de entretenimiento.

No obstante, no es necesario alarmarse, porque se anunció que ella no abandonará la banda mexicana que es mayormente conocida por su canción Rosa pastel. Es necesario mencionar que a pesar de esto hay muchos fans que están molestos porque según ellos la cantante había dicho que solo regresaba de su retiro musical porque sus seguidores revivieron la fama de la agrupación.

Denisse Guerrero en Universal Music México

Algunos los comentarios en la cuenta de Universal Music México son:

¿No que no quería cantar y solo lo hizo porque los fans revivieron Belanova? (Daniel Rodrigo Castillo). La verdad no la veo de solista (Mario). Relájense bastante los que están poniendo "la nueva Amaia Montero" en la publicación dice que seguirá a la par con Belanova, cómprense poquita comprensión lectora (Alexis Blas). ¿Entonces Belanova se separa? (Juan). Solo no vayas a cometer lo de Belinda, quédate con tu género, no te vayas a meter a los corridos (Maverik Melendez).

Finalmente, algunas de las figuras conocidas en el medio que felicitaron a Denisse Guerrero fueron Dulce María, Carla Morrison, Mr. Doctor y el mismo grupo Belanova: “Nos da gusto saber que te veremos en una nueva faceta. ¡Mucho éxito en esta nueva etapa!”. Asimismo, hasta el momento de la elaboración de esta nota la compositora mexicana no ha salido a emitir opinión algunas las numerosas críticas.

