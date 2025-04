Ana María Alvarado es víctima de estafa en concierto de Katy Perry; así lo anunció en 'SES'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida presentadora de espectáculos, Ana María Alvarado, en plena emisión en vivo de Sale el Sol, entre una mezcla de risas y coraje, anunció que fue víctima de estafa, justo afuera del tan esperado y emocionante concierto de Katy Perry, al cual asistió con mucho ilusión y emoción de ser parte de este. De la misma manera, una de sus colegas en Imagen TV afirmó que le pasó lo mismo años atrás.

Perry hace casi una semana comenzó su gira de conciertos por México del The Lifetimes Tour, en el que el pasado viernes 25 de abril, Ana María se presentó, en el que vivió un tema muy amargo en el que debería de haber sido un momento de pura emoción y felicidad: "Me fui al concierto de Katy Perry en la Arena Ciudad de México, gente con chaleco, gafete, pero todo, te dicen que te venden el estacionamiento VIP y entonces caí en la trampa".

La expresentadora de Todo Para La Mujer, declaró que ella en el estacionamiento se topó con esos hombres y aceptó feliz, pensando que podría estacionarse más cerca de la entrada y además su coche estaría más protegido, pero al llegar para entrar se topa con que no existía tal estacionamiento VIP: Te dicen 'pónganlo en su parabrisas y te dejan entrar', y cuando les dices '¿y el estacionamiento VIP?', 'aquí no se cobra estacionamiento', le digo 'yo tengo el VIP, mira, yo lo pagué', y me dicen 'no pues no hay estacionamiento VIP'

La colega de Gustavo Adolfo Infante, destacó que lo hacen en varios de los estadios y auditorios en los que se presentan artistas de la talla de la intérprete de Roar, afirmando que por desgracia una vez que se caía no se puede responsabilizar al establecimiento, ya que pasa fuera de este: "Lo hacen en varios lados, están muy bien estructurados, esto no es responsabilidad de los lugares porque es de las puertas para afuera, pero pues no compren, no hay estacionamientos VIP".

Finalmente externó que ahora se ríe al contarlo, pero al momento claro que le dio coraje y no por los 200 pesos, sino por la manera en el que le vieron la cara de esa manera, junto a quien sabe cuantas personas más: "Me cobraron 200 pesos, sí te da coraje que te vean la cara. Con 200 que vendan a 200 tarados". Ante esto, Joanna Vega-Biestro, confesó que le pasó algo similar hace un tiempo, señalando que es de gente aprovechada por el furor que generan esos artistas: "Se aprovechan de lo que se arma, del tumulto porque en el Auditorio lo mismo, a mí me cobraron 250 pesos. Te da coraje".

Fuente: Tribuna del Yaqui