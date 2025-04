"Es una farsa": Pablo Montero se defiende; niega agresiones y peticiones sexuales a Elda

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El polémico artista mexicano, Pablo Montero, habló públicamente tras ser involucrado en una nueva controversia. El cantante y actor reaccionó ante las declaraciones de la influencer Elda María, quien lo señaló de haberla violentado física y verbalmente después de que ella rechazara mantener relaciones sexuales con él y otra mujer, asegurando que era "una farsa" todas las acusaciones en su contra.

Este fin de semana, tras presentarse en un casino de Monterrey, Nuevo León, el intérprete Mi Piquito de Oro, se reencontró con los medios de comunicación y se sinceró sobre la denuncia presentada en su contra por la creadora de contenido, tras acusarlo de violencia física ante las autoridades: "Así se los digo, por la memoria de mis hermanos y mi papá, eso no es por ahí. Y ni es mi estilo, ¿no? A mí me gusta disfrutar de una persona, pero al 100. Yo no voy a caer en este jueguito de una farsa".

Y si fuera algo, como ya se los dije, que tengo que aclararlo y tengo que hablar con la gente, o con las cámaras, con público, sobre este tema, lo haría con mucho gusto, como lo estoy haciendo ahorita, pero no hay nada que hablar, la verdad. A veces me da risa de lo que se dice. Como lo que me queda decir, porque por ahí no es el tema si tú supieras, ¿no?", agregó.

Aunque se ha rehusado a ser claro con los hechos, el actor de Fuego en la Sangre lo que sí negó tajantemente es conocer a Elda María, pues a la pregunta directa en este sentido, el intérprete dijo "no". Pero al pedirle su versión exacta de los acontecimientos, Pablo refutó: "Pues ya está. Yo no voy a seguir el pie a eso. O sea, mal haría si te contestaría, y si se siguiera esta plática, porque no va por ahí, ni lo voy a hacer, ni tengo por qué seguir un jueguito, ni una farsa que no es".

Finalmente, el histrión de El Rey: El Último Hijo del Pueblo, donde interpretó a Vicente Fernández, manifestó que estas imputaciones no le afectan, señalando que por algo se encontraba en dicho evento y dando la cara a la prensa, por lo que sin miramientos respondió: "No, para nada. ¿Me ves?", antes de culminar la charla con los reporteros que acudieron al evento, donde fue galardonado por su destacada trayectoria.

La expareja de Rafael Mercadante en una entrevista para Venga la Alegría, afirmó que Montero y ella por meses mantuvieron conversaciones y coqueteos a través de sus DM en Instagram, y cuando llegó el momento de conocerse fue un completo infierno, pues este le hizo pagar absolutamente todo, hasta la comida, y al llegar a su casa, notó que invitó a una segunda mujer pidiendo que hicieran un trío y cuando ella se negó, este le insistió, pero al obtener más negativas y querer grabar el momento para exhibirlo, la amenazó y hasta le arrebató el teléfono, rasguñándole la mano.

Fuente: Tribuna del Yaqui