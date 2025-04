Estos artistas sí consiguieron un lugar en Salón de la Fama del Rock & Roll 2025

Comparta este artículo

Los Ángeles, California.- A pesar de que la agrupación mexicana Maná quedó fuera del Salón de la Fama del Rock & Roll 2025 porque no reunió los votos necesarios para ser inducido, hay otros artistas que sí lograron un lugar, esto fue anunciado el pasado domingo 27 de abril donde se confirmó a los siete candidatos elegidos en la votación de 2025, así como también otros seis más elegidos por la junta del salón.

Por su parte, de acuerdo a un comunicado de John Sykes, presidente de la organización, dedicó algunas palabras: "Cada uno de ellos creó su propio sonido y actitud que tuvieron un profundo impacto en la cultura y ayudaron a cambiar el curso del Rock and Roll para siempre. Su música dio voz a generaciones e influyó en innumerables artistas que siguieron sus pasos”, afirmó el también cofundador de MTV.

A su vez, es necesario mencionar que los famosos que no lograron entrar son Phish, The Black Crowes, Billy Idol, Maná, Oasis, Mariah Carey y Joy Division/New Order. En cuanto a la banda de México compartió algunas palabras a través de su cuenta de Instagram con respecto a la situación: "Agradecemos al Salón de la Fama del Rock and Roll, por haber nominado a una banda mexicana que orgullosamente canta en español. Aunque este año no entraremos al Salón de la Fama, está nominación ha sido histórica", dice el escrito.

Mensaje emitido a través del Instagram oficial

Ahora, según TVNotas los que fueron admitidos son Bad Company, Thom Bell, Chubby Checker, Joe Cocker, Nicky Hopkins, Carol Kaye, Cyndi Lauper, Outkast, Salt-N-Pepa, Soundgarden, Lenny Waronker, The White Stripes y Warren Zevon. Mientras que ocho fueron elegidos para recibir un premio relacionado con las categorías de Influencia musical, Excelencia musical y hasta Ahmet Ertegun.

Premio a la Influencia musical:

Alexis Corner Juan Mayall Mamá Grande Thornton Premio a la Excelencia musical: Jimmy Buffett

Excelencia musical:

Dionne Warwick Norman Whitfield

Premio Ahmet Ertegun:

Suzanne de Passe

Por último, hay que tener en cuenta que basándose en datos extraídos de Billboard y Salón de la Fama la ceremonia de inducción se celebrará el próximo 8 de noviembre en el Peacock Theater de Los Ángeles, en cuanto a si se desea ver el evento que honra a aquellos que han jugado un papel importante en la creación y difusión de la música, se podrá lograr con una transmisión en vivo a través de Disney+

Fuente: Tribuna