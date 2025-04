Hija de Dulce rompe en llanto al salir de la Fiscalía; acusa a ex de la actriz de amenazas

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La joven Romina Mircoli, reconocida por ser la única hija de la difunta cantante, Dulce, hace unos momentos fue captada al salir de la Fiscalía que es especializada en delitos contra las mujeres, y al hablar ante las cámaras, rompió en llanto y se dijo muy abrumada y muy agobiada de todo. De la misma manera, confirmó que interpuso demanda contra Francisco Cantú, supuesto ex de la difunta actriz de Televisa, por amenazarla de muerte.

Hace un par de horas, en Venga la Alegría confirmaron que Romina se presentó en la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos cometidos contra las Mujeres en Monterrey, para demandar a Francisco por difamación, pero, no se tenían declaraciones de la joven hasta este momento, en que medios la captaron al salir, donde entre lágrimas externó: "Yo ya estoy muy abrumada, yo creo que ya no es justo todo lo que he estado pasando, ya van cuatro meses así, y cada vez se pone peor, Por favor, yo vine ya, por favor, con Gerardo y con mi abogado, por favor, que él hable, yo ya no".

Debido a que la hija de la creadora de Déjame Volver no pudo continuar hablando, pues rompió en llanto ya abrumada por todo lo que estaba pasando, su abogado Gerardo se puso ante las cámaras, afirmando que oficialmente denunciaron a Cantú por amenazas de muerte en contra de la joven: "Lo que pasó es que recibió amenazas de muerte, amenazas severas. Este tipejo cobarde que ya conocen que habla de las mujeres y agrede a las mujeres, que hace de todo para tener los reflectores".

Es una persona sin valores al referirse así con una dama. Esas amenazas que les hizo por teléfono y llamadas telefónicas de varias partes en contra de la señora Romina, no le vamos a pasar por alto. Vamos a darle con todo lo que marque la ley hasta donde topen las consecuencias en contra del señor Francisco 'N', Ofelia 'N', Carlos 'N' y Armando 'N'", agregó Gerardo.

Ante esto, externó que primeramente se enfocarían a que le dieran seguimiento a las denunciar por amenazas, ya que son las mas alarmantes, y después se irán por los otros temas de difamación, daño moral y otros que puedan agregarse, asegurando que n se detendrán hasta últimas consecuencias: "Vamos por la denuncia de amenazas, y vamos a pedir después la ampliación de la averiguación para ir integrando todos los elementos que sean necesarios hasta meter a la cárcel a esta persona".

Gerardo le mandó un contundente mensaje al intérprete de Piernas Rotas, afirmando que es un mentiroso, pues se dice conocer y de tener estrategias, cuando no sabe ni tiene nada para defenderse, además de asegurar que no vive en Los Ángeles, sin en El Paso, Texas: "Es un cobarde al hablar de las mujeres, cualquier cosa, póngase conmigo, con un hombre, donde quiera y a la hora que usted quiera. Esa persona busca reflectores, busca hacer publicidad, es un don nadie

Los medios, como los de Todo Para La Mujer, se centraron de nuevo en Mircoli, quien señaló que le aconseja a las mujeres en su posición "Que busquen ayuda", y que ella solo quiere "Justicia", pues considera que ha recibido mucho odio y muchos ataques que no se merece, que no tienen porque, destacando que su madre, la intérprete de Tu Muñeca, de estar viva quedaría de hielo al ver todo esto: "No lo creería, simplemente no lo podría creer".

Finalmente, el abogado aclaró que las amenazas se hicieron con números locales de Monterrey, que tienen todo, números, ubicación, pero no quiere hablar más por todo el proceso de investigación que se tiene: "Aquí en Monterrey fueron las amenazas. Aquí las personas que tenemos localizadas, son teléfonos de aquí de Nuevo León y fueron hechas aquí por personas de aquí, pero está involucrada con otras más gentes y obviamente dirigidas por alguien más".

