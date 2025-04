Comparta este artículo

Ciudad de México, México.- Luego de que Gabriel Moreno Bernat, nieto del famoso comediante mexicano Mario Moreno ‘Cantinflas’ rechazara regresar a la clínica de rehabilitación ofrecida por el ex boxeador Julio César Chávez lanzó una fuerte advertencia sobre la importancia de regresar al centro para combatir su enfermedad.

Gabriel Moreno Bernat, hijo de Mario Moreno Ivanova y Sandra Bernat y, de acuerdo con la información emitida por el ex boxeador mexicano, el joven tiene una enfermedad en la que estaba trabajando dentro de un centro de rehabilitación que él mismo le había ofrecido, sin embargo, rechaza regresar al sitio.

Julio César Chávez advierte que nieto de Cantinflas morirá si sigue consumiendo drogas

No, él está enfermito. Mira, él estaba trabajando en la clínica. ¿me entiendes? Ya se había quedado ahí, ahí dormía y todo. Él tiene un problema. Si ‘el Cantinflitas’ sigue consumiendo, se va a morir. Eso te lo digo, se va a morir. Digo, todos nos vamos a morir, ¿no? Pero él tiene un problema de arteria, ¿me entiendes? Entonces es muy peligroso que él consuma. Ya lo hemos llevado al hospital, ya le hemos salvado la vida”, señaló Chávez durante una entrevista para el programa Ventaneando.

Durante la misma entrevista, el reportero le explicó sobre la negativa de Moreno Bernat para recibir ayuda, a lo que el ex pugilista respondió que si no regresa lo llevarán de todos modos, pues ha recaído en reiteradas ocasiones, por lo que si no vuelve, es porque probablemente recaerá de nuevo.

Asimismo, mencionó que Gabriel Moreno ha combatido sus adicciones en su clínica aproximadamente tres años, sin embargo, al año de que sale vuelve a ingresar una y otra vez, pues aseguró que una vez que está fuera, el joven acude a un lugar para consumir sustancias ilegales.

Es importante destacar que, Moreno Bernat se ha enfrentado a obstáculos a lo largo de su vida, pues desde los 16 años de edad ha luchado contra las adicciones, un problema que incluso lo llevó a vivir en las calles y depender de la limosna para sobrevivir; a pesar de que él mismo haya asegurado que está recuperado, Chávez no comparte dicha afirmación.

