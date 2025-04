Karime Pindter se integra a 'Hoy' en lugar de Andrea Escalona, ¿la despidieron de Televisa?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida influencer y presentadora, Karime Pindter, se encuentra iniciando la semana en tendencia en redes sociales pues se integró al programa Hoy, para suplir la tan sonada ausencia de Andrea Escalona en la emisión, después de tantos rumores sobre cambios importante en Televisa para los siguientes meses, ¿será acaso que la despidieron, pese a que su tía, Andrea Rodríguez Doria es la productora?

En el año del 2018, tras toda una carrera en TV Azteca, ya sea como presentadora o actriz en melodramas como Cielo Rojo, Escalona se integró al matutino de la empresa San Ángel como conductora, junto a su ahora difunta madre, Magda Rodríguez, como la productora. Actualmente, Andrea tiene siete años al aire y tras el deceso de la mujer que le dio la vida, ha sido su tía la que lleva las riendas, por lo que en varias ocasiones se le ha acusado de solo pertenecer a dicho programa por el nepotismo familiar, y que son sus familiares las que la mantienen dentro, pues los altos mandos y el público, presuntamente la querrían fuera.

Ahora, este lunes 28 de abril, el programa conducido por Andrea Legarreta y Galilea Montijo, abrió con la ausencia de Escalona y con la presencia de Karime como presentadora, siendo recibida por las ya mencionadas conductoras de la emisión y el resto del equipo, como Raúl Araiza y Tania Rincón. Pindter con gran emoción agradeció la oportunidad de estar al aire en dicho matutino, afirmando que es uno de sus sueños.

Aunque no se ha revelado el motivo de la ausencia de Escalona en el mencionado programa, el que no se encuentre en ese momento en el matutino es debido a los días de vacaciones que aún le quedan, por lo que aunque ahora no esté al aire, el próximo martes 29 de abril estará de regreso como normalmente lo hace. De la misma manera, Nicola Porcella estuvo presente, para suplir la ausencia de Paul Stanley y Arath de la Torre, que al igual que su compañera, solo están de vacaciones.

Los dos exhabitantes de La Casa de los Famosos México, más queridos por el público, actualmente se encuentran ocupando la primera y décima tendencia en redes sociales como X, anteriormente conocido como Twitter, con el #KarimeConduceHoy y el #NicolaConduceHoy, hecho que ambos festejaron en la emisión en vivo durante la sección de redes sociales, agradeciendo a sus millones de fans por esto.

