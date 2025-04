Majo Aguilar arremete contra 'Venga La Alegría' por mentir sobre dueto con Ángela Aguilar

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Dispuesta a dejar de lado todo lo que la involucre en pleitos y escándalos, Majo Aguilar, acaba de salir a desmentir tajantemente despreciar dueto con su prima, la polémica cantante de regional mexicano, Ángela Aguilar, con la que se dice está peleada. La también cantante de rancheras, arremetió contra Venga la Alegría por este tema, y los ha acusado de mentir para generar morbo, tergiversando sus verdaderas palabras.

Hace una semana, la sobrina de Pepe Aguilar fue entrevista, y en Venga la Alegría retomaron fragmentos de esta serie de preguntas y respuestas de la joven con la prensa, en la cual, afirma que le encantaría hacer dueto con su primo, Emiliano Aguilar, pero señala que con Ángela no por el momento: "'Lo busqué' fue muy bonito, sí… Pues yo creo que cada quien, de verdad, está ahorita en sus caminos y es lo sano. Y está lindo. Y lo veo con mucho amor". En el matutino mencionado, señalaron que esto fue una negativa rotunda, avivando la llamada del escándalo de este supuesto pleito familiar.

Ante esta situación, la joven intérprete de No Voy A Llorar, declaró que en el matutino de TV Azteca mentían y tergiversaron sus declaraciones, pues ella no dijo eso en ese contexto, afirmando que la respuesta dada la dio en otra pregunta que no tenía nada que ver, incluso compartió el fragmento completo: "Me pueden hacer la pregunta que quieran. Nunca nadie de mi equipo ni se los dirá: 'De esto no le puedes preguntar'. Y ustedes lo saben. Lo único que les pido es que de lo que me pregunten, en la nota pongan mi respuesta a esa pregunta".

De la misma manera, mandó un contundente mensaje con respecto al porque dijo que no tiene nada que decir de Christian Nodal y la presunta demanda de Cazzu hacía Ángela, para que no vea a Inti Nodal, y es que ella considera un tema muy sensible en el que no se debe de meter: "Lo voy a decir muy respetuosamente, por qué dije: 'No tengo nada que opinar'. Porque la pregunta fue que supuestamente un familiar mío iba a poner una demanda para que su marido no se acercara a una bebita y lo tengo que decir así porque es un tema muy sensible".

Finalmente, declaró que ella respeta a la prensa y va a responder a todo lo que se le pregunte con la sinceridad y seriedad que se merezca cada cuestionamiento, destacando que si ella considera que hay algo en lo que no debe de opinar no lo hará y punto, que no busca caer bien por chismes: "Yo no pretendo caerle bien a todos, ni siquiera me interesa. Lo digo con mucho amor. Yo quiero hacer mi música, seguir en lo que estoy. Si yo les contesto todo lo que ustedes me preguntan, pongan la pregunta que me hicieron".

