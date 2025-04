Maná no logra ingresar al Salón de la Fama del Rock & Roll 2025 tras no alcanzar votos

Comparta este artículo

Los Ángeles, California.- Desde que se supo la noticia de que por fin una agrupación mexicana, Maná, ingresaría al Salón de la Fama del Rock and Roll de este 2025, muchísimos fanáticos se emocionaron, aunque ahora se anunció que siempre no, ya que quedaron excluidos en la decisión final. No obstante, se dice la razón de por qué ya no estarán es que el grupo no logró obtener los votos necesarios para ser inducido este año.

A su vez, la banda se pronunció a través de su cuenta oficial de Instagram, donde compartieron algunas palabras dirigidas a sus seguidores tras la lamentable noticia. Asimismo, dejaron en claro que estaban muy agradecidos por haber sido tomados en cuenta y añadieron que a pesar de todo esta nominación es algo histórico para toda la comunidad latina, puesto que es necesario que mencionar que es la primera vez algo así sucedió.

"Agradecemos al Salón de la Fama del Rock and Roll, por haber nominado a una banda mexicana que orgullosamente canta en español. Aunque este año no entraremos al Salón de la Fama, está nominación ha sido histórica, fue un grito de guerra para toda la música y comunidad latina. Al final, el premio más grande que tenemos son ustedes, verlos cantar, verlos bailar y ver la alegría y nostalgia que tienen. Muchas gracias, ¡nos vemos pronto en España y Estados Unidos", dice el escrito.

Fernando Olvera, líder y vocalista, aclaró la situación en Instagram

Entre los comentarios que se pueden encontrar en la publicación están aquellos que aseguran ellos no deben de limitarse a solo ser una banda de rock, porque según sus fans exploran muchos más ritmos. Por su parte, no hay que olvidar que los integrantes actualmente son Fher Olvera, Juan Calleros, Álex González y Sergio Vallín.? Además, han vendido más de 50 millones de discos en todo el mundo

Finalmente, basándose en información proveniente de su su página web oficial, dentro de historial musical están once álbumes y más de 45 millones de copias vendidas, en cuanto a su álbum Dónde Jugarán los Niños, es considerado el álbum de rock latino más vendido de todos los tiempos y en su todos los años que tienen juntos han recorrido un aproximado de 30 países dando conciertos.

Fuente: Tribuna