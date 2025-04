Susana Zabaleta y su novio 30 años más joven cumplen su primer año como pareja

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A pesar de las numerosas críticas que han recibido por su relación Susana Zabaleta y Ricardo Pérez, esta pareja ya cumplió un año de relación, así lo dio a conocer a través de su cuenta de Instagram el comediante mejor conocido por su participación en La Cotorrisa, es así que el hombre de 30 años publicó un emotivo mensaje para su actual novia la famosa cantante y actriz mexicana.

“Gracias Susana Zabaleta por el año más rápido y bonito de mi vida. Aunque hubiera durado lo poquito que se imaginaba o que quería la gente que nos tira... habría valido la pena. Te volvería a elegir mil veces. Eres un ser humano inigualable. Muero por seguir viviendo y redescubriendo la vida a un lado tuyo. Te amo. A todos los que nos dan amor en un mar de críticas y opiniones gracias", así se expresó la pareja de Zabaleta.

Ante todo, la conductora hasta el momento de la elaboración de esta no ha emitido ningún opinión sobre el amoroso mensaje que le dedicó Ricardo, además tampoco ha respondido públicamente al aludido. No obstante, lo que sí hizo la mujer de 60 años fue compartir en sus historias un video donde un joven dice que "el escenario es para compartir, no para competir", algo que podría ser un claro indicativo de que siempre es mejor disfrutar del teatro o la música que crear rivalidades.

En la publicación de Ricardo Pérez hay muchos comentarios positivos

De acuerdo con TVNotas, hace un tiempo atrás Susana Zabaleta fue entrevistada por la periodista de espectáculos, Paty Chapoy, donde externó un poco de su sentir sobre lo juzgada que es su relación ya que se llevan 30 años de diferencia, así que la mujer dejó en claro que es realmente es algo difícil y hasta lo comparó como si estuviera desnuda porque para ella es estar por completo expuesta a los demás.

Finalmente, con Chapoy la intérprete por allá en el 2006 de Contigo aprendí al lado del fallecido compositor y cantante, Armando Manzanero, confesó lo complicado y el reto que representa el salir a disfrutar un día más en compañía de Pérez “Sí es difícil salir a la calle. Siempre vamos a la función VIP en el cine, a salir de noche, siempre escondiéndonos, porque es difícil. Se siente horrible”, afirmó.

