¿Tiene parkinson? Actor de Televisa estremece al revelar que padece terrible enfermedad

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido actor de novelas, Eduardo Yáñez, recientemente empleó sus redes sociales para dar una impactante noticia con la que estremeció a Televisa, debido a que en este anuncio, la celebridad mexicana desmintió tener parkinson, pero confesó que sí padecía de terrible enfermedad, aclarando que es derivado de dicho padecimiento que tuvo síntomas alarmantes.

Hace varios meses, una presunta expareja de Yáñez, Mariana Gutiérrez, quien denunció públicamente que el actor la violentó emocional y sexualmente durante su relación sentimental de ocho meses, de la misma manera en una entrevista afirmó que el galán de novelas padecía de parkinson y de esquizofrenia, lo que lo hacía más violento por toda la cantidad de medicamentos que debía de tomar.

Por meses se especuló sobre la salud del actor de Amores Verdaderos, se creyó que estaba delicado, es por eso que durante la noche del pasado domingo 27 de abril, Eduardo decidió compartir un video en su cuenta de Instagram, en la que niega rotundamente padecer de esta incurable enfermedad, afirmando que todo fue un invento de "gente mala" y "maliciosa" que solo buscaba dañar y no informar.

Eduardo Yáñez. Internet

El protagonista de Golpe de Suerte destacó que no tiene parkinson, pero que tristemente padece de depresión, un terrible enfermedad, que de igual forma no tiene cura como tal, pero sí una serie de medicamentos para controlarlos, los que afirma que le causaron los temblores en una mano: "No tengo mal del parkinson, afortunadamente el doctor me dijo que era producto de una reacción del producto que tomó para, antidepresivo, para combatir la depresión, tuve esa reacción un par de semanas, hasta que fue al neurólogo".

Finalmente, Eduardo destacó que para descartar al 100 por ciento la mencionada enfermedad, sus médicos lo mandaron a hacer unos estudios muy completos, en los cuales salió que afortunadamente estaba libre de la mencionada enfermedad, cerrando con un agradecimiento a los que le desearon lo mejor: "Me hicieron exámenes de todo tipo y salí sin mal del parkinson, entonces a todos aquellos que les alegra esta noticia se los agradezco, y les deseo lo mejor, sobre todo salud, porque es bien gacho pasar por un momento así".

Eduardo Yáñez desmiente tener parkinson. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui