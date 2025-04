Tras muerte de su abuelo y 'volver' a las drogas, Justin Bieber hace alarmante anuncio

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Desgraciadamente Justin Bieber por muchos años fue noticia por sus severas adicciones, que lo llevaban a cometer actos imprudentes como escupir a fans, y ahora, tras años rehabilitado, se ha comenzado a afirmar que volvió a las drogas y está peor que nunca. En medio de los rumores de una recaída, el cantante también sufrió la muerte de Bruce Dale, su amado abuelo, y llama la atención su alarmante anunció tras todo esto.

Bieber alcanzó la fama cuando apenas era un adolescente gracia a temas como Baby y One Time, además de ser considerado de los jóvenes más guapos del momento. Por años su música y su apariencia lo hacían más y más famoso, pero en cierto punto de su carrera, las cosas fueron en declive para el canadiense entre el escándalo de las drogas, infidelidades a Selena Gomez y más problemas derivados a esta adicción, que logró superar hace siete años.

Pero ahora, desde el pasado mes de marzo de este 2025, han pasado ciertas actitudes con el intérprete de Beauty and Beat, que hacen sospechar a fans y la prensa que se encuentra una vez sumido en las drogas, por lo que cada vez más tiene más foco y los paparazzi siguen cada uno de sus pasos, incluso lo han esperado afuera de su casa en Los Ángeles, que ya lo ha hecho pronunciarse furioso, acusándolos de verlo como un "animal en el zoológico".

Justin comparte emotivo adiós a su abuelo. Instagram @justinbieber

Y ahora, después de despedirse de su abuelo en Instagram y pedir respeto para él, hace unas horas que compartió un discurso, que preocupó a muchos, pero no por su estado, sino por su seguridad, ya que afirma que está sumido en la oscuridad de Hollywood y le sugieren irse con Hailey Bieber y su bebé, aclarando que no lo hará: "Todos me dicen que me vaya de Los Ángeles, ¿Creen que me van a intimidar para que me vaya de donde más se necesita mi influencia?, ¿Cómo podemos cambiar si huimos de la oscuridad?, Yo también me he visto envuelto en la naturaleza transaccional de Hollywood".

El intérprete de Sorry y 10000 Hours, destacó que le parece una vergüenza todo lo que ocurre en la industria del entretenimiento, como lo quieren usar y no hay respeto por la privacidad, pero que al ser un hombre adulto con familia no quiere seguir en ese juego y él continuará con su vida y haciendo lo que ama: "Es vergonzoso, pero dicho esto, no quiero tener nada que ver con eso como adulto con esposa e hijo. Solo quiero sumergirme en la cultura, aprender de todos, y ser un defensor del AMOR Y LA IGUALDAD".

Justin y su alarmante mensaje. Instagram @quiencom

Fuente: Tribuna del Yaqui