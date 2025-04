Alicia Villarreal no se intimida para nada ante Cruz Martínez y exabogada de Johnny Depp

Comparta este artículo

Monterrey, Nuevo León.- Después de que Alicia Villareal denunciara a su expareja Cruz Martínez por presunta violencia de género ante las autoridades de Nuevo León, la situación ha ido escalando al punto que el proceso todavía continúa en marcha, inclusive hace poco se dio a conocer que la abogada que representará al músico estadounidense es nada más que la encargada de defender a Johnny Depp en el juicio contra Amber Heard.

Hay que recordar que el problema ha llegado hasta a involucrar al padre de su hija mayor Melanie Carmona, ya que ha sido cuestionado Arturo Carmona porque hace semanas aseguró que no pensaba romper la relación laboral que tenía con Martínez, hasta compartió algunas palabras que para nada les gustó a los fanáticos de la exintegrante de Grupo Límite, porque para ellos eran una completa "deslealtad".

Durante su charla con medios, el actor explicó que sus proyectos junto al productor han sido tan exitosos, que incluso la intérprete

de Insensible a ti ha obtenido beneficios: “No debe de, porque hay que separar las cosas, hay que entender que comen 40 familias de esa agrupación, inclusive mi familia y la familia de Alicia también comen del éxito de este grupo”, dijo Carmona de manera contundente.

Cruz Martínez niega por completo las acusaciones de Alicia Villareal

Ahora, la compositora mexicana Alicia Villarreal rompió el silencio tras la inesperada aparición de Cruz Martínez junto a Camille Vasquez, la abogada que representó a Johnny Depp en su mediático juicio contra Amber Heard. La regiomontana reaccionó a las especulaciones generadas por la reunión de su expareja con la renombrada jurista, aclarando que ella tiene la manera de comprobar que sus declaraciones contra el productor musical son reales.

“No me intimida nada, yo estoy simplemente haciendo lo que debo de hacer por la vía con la que debo de hacerlo. Y no era la primera vez que yo denunciaba”, expuso Villarreal. Señalando en entrevista para el programa Ventaneando que de hecho esta acusación se suma a otras anteriores, la intérprete de Te aprovechas, además puntualizó su desconcierto sobre esta delicada situación.

