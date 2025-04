Amigo de Daniel Bisogno en defensa de Alex B; afirma que su ex, Cristina, es "una abusiva"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un presunto amigo cercano de Daniel Bisogno, acaba de salir a dar una entrevista para TV Notas, en la que afirmó que sabe bien que el difunto presentador no toleraba a su ex y madre de su única hija, Cristina Riva Palacios, destacando que todos, incluido él, la tachaban de ser "una abusiva" que solo le sacaba dinero. Por ello, mandó recadito a Pati Chapoy, y no dudo en salir en defensa del hermano del también actor, Alex Bisogno.

Después de la trágica muerte del presentador de Ventaneando, lo que parecía ser una familia unida y en sintonía con la última voluntad del hoy difunto, se ha transformado en una familia en guerra, pues Alex asegura que Cristina se quiere quedar con todo y actúo a sus espaldas, prohibiendo ver a su sobrina, mientras que Chapoy saló en defensa de la madre de Michaela Bisogno, la única hija de Daniel, afirmando que ella veía por el futuro de la nena y estaba en su derecho de quedarse todo.

Ahora, un presunto amigo de Daniel, dio a TV Notas una entrevista en la que dejó claro firmemente que estaba de acuerdo con el expresentador de Al Extremo, que Bisogno quería dividir su herencia entre sus padres e hija, pero como su madre ya falleció, se mantuvo firme en apoyar a su padre, y no lo quería dejar desamparado. Pero, afirmó que él no está del lado de nadie, sino que solo quiere dejar en claro que Alex B sí dice la verdad sobre el último deseo de su aparente amigo: "Me consta que siempre estuvieron con él en sus peores momentos y que no se separaron de él hasta su último respiro".

Tras esto, arremetió en contra de la también exempleada de TV Azteca, asegurando que no era una mujer abnegada, y que fue "muy mala con Daniel", pues fue una "vil mentira" cuando acusó a Daniel de hablar maltratado durante su divorcio, agregando que el presentador jamás la perdonó y aunque pareciera que eran mejores amigos tras separarse, la realidad es que todo se hizo para beneficio de ella y el hoy difunto accedió por el bien de su hija, pero que él "siempre vivió con una profunda decepción por lo que fue capaz de hacer Cristina".

En 2019, ella le metió una demanda por 'violencia y agresión'. Recuerdo que un medio de comunicación publicó la demanda. Se dijo que, supuestamente, Daniel se ponía 'explosivo' debido a que estaba bajo los efectos de 'sustancias y alcohol'. Esa noticia le cayó como agua fría y con justa razón. Jamás imaginó que la madre de su hija mintiera para conseguir algo a cambio", agregó.

La presunta fuente cercana al actor de Lagunilla Mi Barrio, afirmó que Daniel quedó "destruido en todos los sentidos", en especial el emocional por saber que algún día su hija lo vería todo, afirmando que Bisogno jamás la agredió y que jamás la perdonó, y toda la relación cordial y de respeto solo fue por la nena, por lo que ahora pide lo mismo: "A pesar de lo que hizo no la abandonó a su suerte. Se me hace muy injusto que ahora no permita que la pequeña conviva con su familia paterna. Era lo que Daniel quería: Que estuvieran todos juntos. Cristina no los puede separar, por Dios. La niña tiene que convivir con ellos".

La fuente arremetió en contra de Chapoy, asegurando que la presentadora no debería de meterse en la pelea familiar, afirmando que estaba equivocada en casi llamar "huev..." a Alex cuando sabe que él poco a poco fue creciendo, y que aunque Daniel lo ayudó, salió adelante por su cuenta, y que además, en ese caso a Cristiana debería decirle lo mismo, pues sabe que Bisogno también le dio trabajo, le daba para sus asuntos personales y le daba una muy buena mensualidad y a veces de más por sus exigencias, que hacían que Daniel siempre se quejara: "Escuchabas a Daniel que decía fuerte: 'Ah, esta señora es una abusiva'".

Se me hace curioso que, en su momento, cuando se dio la separación, la señora Chapoy tomó partido y se puso del lado de Daniel, por obvias razones. Ahora que falleció casualmente apoya a Cristina. Pati sabe que lo que hizo Cristina en contra de Daniel no estuvo bien", concluyó.

