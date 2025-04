¿Andrés García abusó de Sabine Moussier? La actriz de Televisa estalla y lo aclara todo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida villana de novelas, Sabine Moussier, ha hecho públicas varias experiencias de abuso sexual y acoso que ha vivido tanto en el ámbito laboral como en su vida privada. En días pasados sorprendió al narrar la violencia que sufrió por parte de un compañero de set, mientras grababan una telenovela, comenzándose a decir que podría tratarse del hoy difunto Andrés García. Ahora, la actriz de Televisa ha decidido poner punto final y aclarar todo de esta especulación, estallando molesta por esto.

Fue hace un par de semanas que la exhabitante de La Casa de los Famosos México recordó como un actor le pidió tener relaciones y le puso su mano en su miembro viril, a lo que ella quedó en shock, apenas se lo quito y solo se fue: "Simplemente, estaba en una escena y era una escena de cama y lo que este actor decidió hacer fue tomar mi mano, se quitó la pijama, los chones y ponérmela ahí. Empezó con: 'Pero bájate, no sé qué, quítate no sé qué' y yo: 'No'". Sabine se negó a dar nombre de la novela y el actor.

Debido a que Sabine no quiso desvelar el nombre del artista que la hizo padecer esta situación, es que los señalamientos contra el fallecido Andrés García no se hicieron esperar, con quien trabajo en El Privilegio de Amar, por lo que ha sido la propia intérprete quien decidió aclarar los dimes y diretes al respecto: "No, mi Andrés García, déjenlo dormir, descansar, estar en paz. Y por eso, precisamente, por lo que tú estás diciendo, yo no voy a tocar ese tema. Hace ratito tuve que salirme del otro grupito de prensa porque yo no voy a dejar que se piense, que se castigue, que se lastime a nadie".

Acto seguido, la reconocida villana de Las Tontas No Van Al Cielo, advirtió que no volverá a abordar el asunto para evitar rumores y conjeturas, afirmando que cuando esté lista y que se vaya a hacer algo concreto, saldrá a hablar: "Yo voy a dejar esto en paz por el momento y el día que se tenga que hacer algo se hará. Ahorita no estoy lista, nada más él me lo preguntó un día que yo estaba susceptible, que se habían sacado muchísimas cosas y cuando a mí me preguntan, yo contesto y contesto con la verdad".

Pero no quiero embarrar a todos mis compañeros porque si yo tengo treinta y tantas novelas, ahora imagínate con cuánta gente dentro de cada novela yo trabajé. Entonces esto se acaba aquí", añadió.

No obstante, la exparticipante de Secretos de Villanas, subrayó que esta decisión puede cambiar en el futuro: "Si un día decido hacer algo, entonces lo haré, hoy por hoy, hasta a esa persona la quiero, le deseo bien y lo único que pido es que no vuelva a pasar. Pero yo no voy a decir más. Me voy a escurrir por acá y me les voy a ir". Finalmente, y abordando temas de trabajo, Sabine anunció que la nueva temporada del reality ‘Secretos de Villanas’ se está preparando para su lanzamiento: "Viene una cuarta, si Dios quiere ya, en unos lugares maravillosos, suenan por ahí. Entonces muy contenta, ya me urge irme con mis villanas".

Sabine Moussier y Andrés García coincidieron en dos destacadas telenovelas mexicanas, donde compartieron escenas en producciones que fueron bien recibidas por el público. La primera fue El privilegio de amar (1998), bajo la producción de Carla Estrada, contó con la participación de Sabine Moussier en el papel de Lorenza, quien mantiene una relación amorosa con André Duval, interpretado por Andrés García.

La segunda es Mujeres engañadas (1999–2000), producida por Emilio Larrosa, donde Andrés García encarnó a Javier Duarte y Sabine Moussier a Diana Fernández de Lizárraga. La trama sigue a cuatro parejas envueltas en infidelidades y secretos, donde el vínculo entre sus personajes también estuvo marcado por conflictos amorosos.

Fuente: Tribuna del Yaqui