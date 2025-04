Cecilia Galliano habla de traición a Irina Baeva y aclara su relación con Gabriel Soto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz y presentadora, Cecila Galliano, durante su entrevista con varios medios de comunicación, ha salido a aclarar su postura ante las acusaciones de traición a Irina Baeva, de su aparente falta de empatía a su situación y declaraciones de agresión, destacando que ella no tiene nada que ver. Una vez más, la originaria de Argentina aclara su relación real con Gabriel Soto, y porque se alejó de él.

En medio de todo el escándalo por las declaraciones de la actriz rusa, la presentadora de La Casa de los Famosos México al atender a la prensa en el teatro, no pudo evitar la pregunta sobre este tema, a lo que ella quiso negarse a responder, manteniéndose firme en que tiene mejores cosas en que pensar: "Tengo un par de años pasando por un momento difícil, y créanme que lo que menos me interesa es lo que me están preguntando. Con todo el respeto del mundo, pero estoy pasando otras cosas más importantes".

Ante la insistencia de reporteros con respecto a que hable del tema y se pronuncie sobre lo que dijo Baeva a Montserrat Oliver en su programa, Montse y Joe, destacó que ella realmente jamás fue novia de Soto, que no hubo un romance ni nada, y por eso no puede responder a sus cuestionamientos: "O sea, yo no tengo nada que ver. No es mi pareja, no fue mi relación, no fue mi año, no me interesa. Entonces, no sé cómo quieren que se los diga".

En medio de los cuestionamientos, Gabriel Cuevas le pidió que fuera más empática con la situación y conectara con el sentir de otra mujer, a lo que estalló y afirmó que el ser mujer no implica nada y todo mundo merece tener ese lado de empatía, no solo una mujer: "Tú me quieres llevar por ese lado de la empatía, y yo creo que la empatía no es por ser mujer o hombre. La empatía la tenemos que tener por ser seres humanos. Y, como no tengo ni idea de lo que pasa, entonces no puedo ser empática con alguien de quien no sé de lo que me están hablando".

Poco después, la actriz de Tal Para Cual, brindó declaraciones exclusiva al reportero de TV Azteca, para señalarle que la hace sentir agredida cuando le dice que no tiene empatía, aclarando que ella no es amiga de Irina y nunca lo fue, por lo que no se meterá en el tema de sus declaraciones, pues no conoce su historia: "Me agrede que tu me digas que no soy empática por una declaración de alguien que no conozco, que no es mi amiga, porque le metieron un cuerno o no, no lo sé, no creo que no sea empática por eso, por no meterme en algo que no me corresponde a mi".

Finalmente, señaló que las declaraciones a favor de Soto en el pasado, fue porque siempre habían sido amigos y ella quiso defenderlo, pero al ver que no era recíproco el apoyo, prefirió alejarse: "Defendí una amistad, no hubo de la otra parte una reciprocidad de lo que estaba pasando, y me hicieron cargo de cosas que no tenía que ver". Finalmente, destacó que con lo de Brenda Zambrano no es nadie para decir si miente o no, pues todos tienen su historia y ella desconoce si fue infiel o no el galán de Mi Camino Es Amarte: "No sé, uno no puede asegurar esas cosas".

Fuente: Tribuna del Yaqui