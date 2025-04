Escándalo en Televisa: Libertad Palomo acusa a exjefe de espectáculos de abusar de niños

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz y activista transgénero, Libertad Palomo, acaba de alzar la voz con TV Notas, pues dice que su vida está en peligro por descubrir oscuro secreto, el cual destapa tremendo escándalo en Televisa. La también cantante acusó a Ricardo Tavera, exjefe de espectáculos de la mencionada televisa, de haber abusado de niños, maltratar a empleados y amenazarla de muerte.

Después de regresar a lo foros de grabaciones con la película Esperpentos y La Sociedad Del Bullying, Palomo externó estar muy decepcionada de las cosas que pasan en su medio, alzando la voz contra el productor de dicho filme, Ricardo Tavera. La actriz transgénero, lo acusó de haber abusado de menores de edad, amenazas de muerte en su contra y a otros colegas, de maltratos al staff y falta de pago, señalando que en el medio también hay "personas nocivas".

Palomo destacó que ella decidió aventurarse a trabajar con Tavera, pese a que dos grandes actores y amigos, Pepe Magaña y Marcos Valdés, le advirtieron sobre su terrible actitud, como maltratos y falta de pago a su talento: "A varios actores se las ha hecho, como a Paco de la O, María Rebeca, Lucero Lander, Raúl Buenfil, el hijo de Nicola Porcella, técnicos y camarógrafos, que no les pagó", aseguró. Incluso destacó que hay niños que le pagan para tratar de cumplir su sueño.

De la misma manera, afirmó que incumplió muchas cláusulas de su contrato, que ofendió a maquillista y hasta casi la golpea, solo por pedirle lo que le corresponde, su sueldo, y ella se metió para detener el golpe, destacando que ella pudo pasar muchas injusticias, pero con el maltrato no pudo más y menos ver que le faltara el respeto a sus compañeros, asegurando que por el amor a los niños en el proyecto se quedó más tiempo del debido, para ayudarlos y protegerlos.

Ya no pude soportar cuando le faltó al respeto a un compañero. Le dije: 'Yo no continúo en este proyecto si no te disculpas con la maquillista'. Me dijo: 'Jamás lo voy a hacer. Tienes un contrato'. Le respondí: 'Sí, mismo que ya cumplí'. Empezó: 'Tú vas a cumplir el contrato hijo de tal por cual, jot...mari..., vestida, hijo de la tiznada…', y lo tengo grabado".

Libertad destacó que tristemente el productor de cortometrajes como El Que No Tranza No Avanza, la amenazó de muerte y le dijo que se fuera consiguiendo una banqueta donde perder la vida porque ya estaba "muerto hijo de tu mad...", señalando que por eso lo presenta a los medios esta situación, porque además de todo, también amenazó a niños y que les hizo cosas peores de las que no puede hablar, porque ya hay una carpeta de investigación en su contra, agregando que por lo menos hay denuncias en su contra por violencia física, verbal y hasta sexual: "Abusó de los niños de diversas formas. Lo que yo les pueda decir es poco. Es un depredador que no se puede perdonar".

La reconocida actriz de novelas como La Picara Soñadora, resaltó que ella quiere dejar esto como constancia que si muere, el productor y director sea el primer responsable: "No voy a permitir que un depredador de esta magnitud esté libre. ¡Con los niños no!". Libertad de la misma manera, resaltó que ella sabe de las proposiciones indecorosas a jóvenes de 13 o 14 años y lo enfrentó diciéndole que no se lo permitiría, por lo que se pudo violentó y la amenazó: "Me dijo que nunca le iba a hacer nada, que era muy poderoso y tenía todo lo necesario para acabar conmigo y con toda la gente que se sumara".

Pin… Armando, hablamos de degenerados y tú verdaderamente no chin… Eres un put… degenerado, vestida, que ha intentado brillar a costa de los demás… Esto va a ser un pinche escándalo, así como tú lo hagas. Esto no se va a quedar así. Publica esto para que todo mundo sepa cómo nos estamos dando con todo y la gente se va a enterar de la clase de mier… que eres, pin…. homosexual traumado, pervertido… Ya veremos quién pierde más", dice el audio que filtraron.

Finalmente, Libertad destacó que ella claro que teme por su vida, pero como activista de la Comunidad LGBTQ+ y de los Derechos Humanos, no piensa dejar pasar por alto esta situación y por ello alzará la voz pese a las amenazas: "Es un depredador y lo voy a exhibir. Están las denuncias de los niños de los que ha abusado y amenazó de muerte. ¡Es un peligro! No puede estar libre. Nunca más en tu vida volverás a lastimar a nadie".

