Filtran perturbadores AUDIOS de 'ex' de Dulce: Afirma no lo amó y usa su muerte por dinero

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de que Romina Mircoli finalmente se animara a salir en su propia defensa y denuncia a Francisco Cantú, en redes sociales se filtró un perturbador audio, que ahora es retomado y difundido con mayor éxito por Sale el Sol, en el que se escucha al cantante que ligaron románticamente con Dulce, en el que afirma que no la amó, y que en estos momentos solo la ve como un negocio, y usa su muerte por dinero.

Apenas y el mundo de Romina se estaba sacudiendo en plena Navidad por la muerte de su madre, y el de millones de fans por perder a una de las mejores voces de México, cuando Francisco salió a tachar a la única hija de la intérprete de Tu Muñeca de maltratarla, de amenazarla y hasta de tirar por las escaleras a la cantante, por el simple hecho de que quería manipularla y alejarla de él por sus ambiciones, de querer todo el dinero de Dulce para ella, viéndolo como una amenaza. De la misma manera, filtraron audios de peleas entre madre e hija.

Tras largos cuatro meses de todo esto, Romina decidió interponer una denuncia en contra del cantante de Piernas Rotas, y al parecer, eso solo sería el comienzo de la caída del presunto exnovio de Dulce, ya que en el matutino de Imagen TV acaban de exponer los audios de Francisco en el que se burla y se jacta de ser un gran estratega que está usando la muerte de la hoy difunta para monetizar y estar en boca de todo mundo, ganando publicidad para hacer más negocios y dinero en el proceso.

Yo soy estrategia. ¿Por qué crees que cuatro meses después de que falleció Dulce sigo como número uno en trending (tendencia)? Salió Imelda con la Maribel y se apagó un poco Francisco Cantú, y luego Francisco Cantú volvió a remontar", externó en el audio.

Pero eso no fue todo, pues el presunto exnovio de la intérprete de Cara a Cara, declaró que el superar en visualizaciones el tema de Pablo Montero y hasta el de Gabriel Soto, es a causa de que su estrategia está saliendo como quiere, y usar la muerte de alguien tan querido para exponer sus secretos, es su mejor estrategia: "Volvió a remontar al chin… de Pablo Montero, volvió a remontar a toda la controversia del engañador este, Gabriel Soto. Es que la estrategia está siendo bien utilizada".

Por último, Francisco aseguró que esta situación de lucrar con la memoria de la también actriz de Televisa no es solo por ahora, pues para él está siendo un negocio y lo va a explotar todo lo que pueda, porque es un hombre de negocios y sabe como emplear sus estrategias: "Tengo un chin… de cosas que puedo sacar de Dulce, pero ¿qué crees?, lentamente. Soy un hombre de negocios, la verdad. Cualquier negocio que alguien quisiera abrir, me hablan a mí y la estrategia hace ese negocio dar un reverendo pu…. Esto no es una controversia de Dulce. Es un negocio".

Hasta el momento, la joven Romina no se ha pronunciado con respecto a los audios, pero desde el primer momento en que salió a hablar de su madre, y expuso audios en el que ella le exige que se aleje de él porque solo la usa por su dinero, y hasta lo tacha de tener VIH. Por su parte, Joanna Vega-Biestro afirmó que ella apoyó a Mircoli desde un inicio y se refirió a los audios como algo terrible, haciendo un llamado para no prestarle más atención a Cantú.

Fuente: Tribuna del Yaqui