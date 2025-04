Gaby Spanic arremete contra Pablo Montero y apoya a Elda María por denuncias de abuso

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz de melodramas y cantante, Gaby Spanic, una vez más alzó la voz y se dijo una víctima más del polémico cantante y actor, Pablo Montero, por lo cual ha salido a decir públicamente que le cree y apoya a Elda María, la influencer que hace una semana denunció abuso y agresión por parte del cantante mexicano. La venezolana, una vez más arremetió contra el intérprete de Mi Piquito de Oro.

La expareja de Rafael Mercadante, declaró que ella pensó que Montero era un "tipazo" al coquetear meses por Instagram, pero cuando lo conoció fue un infierno, en el que le hizo pagar todo lo que consumieron, y en estado de ebriedad la quiso obligar a un trío con otra mujer, y cuando no pudo la agredió y amenazó: "En tanto quiero grabarlo, él me jala el celular y me lastimó la mano. Me sacó sangre. Estaba alcoholizado. Sí, (temí por mi vida). Me gritó horrible. Me dijo 'te voy a meter a la cárcel por loca. Ya cállate, estoy con la otra'".

Ante estas declaraciones, Spanic cuando la prensa le reveló toda la situación, la actriz de Televisa afirmó que ella es ua víctima y claro que le cree a Elda, además de asegurar que tiene grupo de WhatsApp en el que hay muchas mujeres que se han animado a denunciarlo, o que solo ahí han contado su experiencia: "Tengo un grupo de WhatsApp que muchas me escribieron, hasta una venezolana cuando estuvo allá. O sea, deberían averiguar. Este cuate tiene un montón de denuncias encima. Y entonces, todo cae por su propio peso. Eso es cuando yo les digo a ustedes que existe el karma".

La protagonista de La Usurpadora señaló que ella no puede creer como no está tras las rejas, destacando que tantas denuncias no son coincidencias, sino un patrón de como es realmente Montero, destacando que solo le pide a Dios que tenga misericordia cuando deba pagar por todo lo que ha hecho: "Tantas piedras sonando, en el río sonando, o sea, algo hay, que no le vean la cara. Todo se lo dejo a Dios, que las máscaras se caigan, son muchas, son muchas, y que Dios tenga misericordia de ese wey".

Finalmente, recordó que ella fue una de las víctimas del actor de Fuego en la Sangre, sosteniendo firmemente lo que dijo hace un par de años, que durante su tiempo en La Casa de los Famosos, en Telemundo, Pablo la tocó indebidamente y a la fuerza, asegurando que lo están encubriendo: "Yo sufrí acoso, acoso no, abuso, me tocó los senos, no me tocó aquello, pero sí los senos y trató de besarme a la fuerza, ya saben en donde"

Fuente: Tribuna del Yaqui