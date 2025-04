Sabine Moussier dice que Lucía Méndez le dio contundente advertencia; pide deje Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz de melodramas, Sabine Moussier, en una entrevista confesó que la primera actriz y cantante mexicana, Lucía Méndez, le llamó para darle una contundente advertencia, sobre seguir haciendo novelas en el que le den el papel de villanas, pidiendo que deje Televisa si no le dan el personaje de buena, pero no por celos o envidias, sino por un motivo más poderoso e impactante.

Sabine cuando entró a La Casa de los Famosos México, la primera semana estuvo a punto de salir pero directamente a ser hospitalizada, ya que estaba muy enferma, tanto que no se podía ni mover, lo que por fortuna no ocurrió y tras varios días en cama, finalmente despertó. Pero, a su salida del reality le cayó mucho hate del público, e incluso en cuestión de salud la está pasando terrible con dolores muy fuertes que la hicieron pensar que tenía esclerosis múltiple, sin contar que tiene un historial muy fuerte, en el que ha sido violentada por parejas, engañada y una vez, un actor casi abusa de ella en foro de grabaciones.

Ahora, en una entrevista con TV Notas, la actriz de Las Tontas No Van Al Cielo, declaró que su amiga Lucía, le llamó cuando se enteró de todo lo que pasaba, y cuando ella le habló de su sentir y demás, Méndez le pidió que ya no haga más villanas, afirmando que habló con un astrólogo que le dijo que le ha pasado tanto, debido a que "el universo no sabe distinguir si es actuación o es verdad’. Entonces, tanta maldad te cae encima", y Sabine agregó: "Sí creo mucho en la energía. Cuando haces maldades (en las novelas), la gente dice: ‘Maldita vieja’, ‘que se muera’. Creo que eso sí puede formar un poquito parte de lo que uno tiene".

Pero, pese a la advertencia de la actriz de El Extraño Retorno de Diana Salazar, Moussier afirma que no puede dejar las villanas porque han sido su vida, y junto a sus hijos, es de sus mayores satisfacciones que la hacen seguir viva: "He aprendido a decir: 'Universo, por favor, estoy actuando'". De la misma manera, destacó que Lucía le aconseja que pida mejor de buena o se vaya de Televisa, pero Sabine destaca que no quiere dejarlo, además de que tampoco puede: "Económicamente me ayudan. Las necesito. Me han forjado una carrera de la que yo he vivido. No me veo haciendo otra cosa que no sea actuar".

Ha sido fuerte y duro. Han sido demasiadas. Hoy por hoy, ya no le tengo miedo a nada. Vivir con dolor te hace fuerte, porque tienes que seguir. Una tras otra, pero con dignidad, con fuerza y para adelante", agregó.

Finalmente, la villana de La Madrastra, declaró que se hizo una limpia en una ocasión, pero que no lo volvería a hacer, porque las personas que la realizan mataron a dos gallinas para el ritual, coso con lo que ella no está a favor y prefiere ya no recurrir a esas medidas: "Una vez, pero no me gustó, porque soy proanimales y mat... 2 gallinitas. Sentí muy feo. Entonces Dios siempre ha estado conmigo. Siempre va a seguir conmigo. No me va a soltar de la mano".

