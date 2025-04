"Se empastilla": Reportan que vida de actriz de Televisa está en riesgo por su obsesión

Comparta este artículo

Ciudad de México.-

Por siglos el tema del peso y la apariencia física ha jugado un papel muy importante en la sociedad, y aunque actualmente hay una revolución, para detener el body shamming y los estigmas de belleza basado en una talla, aún hay millones alrededor del mundo que se burlan y señalan por el físico de otras personas. Desgraciadamente, Mariana, reconocida por su papel en Una Familia de 10, es una de las millones de mujeres que ha luchado contra estos estigmas y en más de una ocasión ha sido criticada por su físico.

Ahora, una presunta amiga de una de las integrante de Las Envinadas, declaró que actualmente su lucha es más intensa y preocupante, pues pese a que hace de todo, siempre batalla para bajar y hasta usa cojines en Envinadas para cubrir su abdomen porque le da vergüenza, hecho por el que decidió engraparse el estómago. Pero, supuestamente, pese a que los doctores le dicen que está en su peso, a ella no le gustó el resultado y siente que tiene una panza rara, por lo que ella sigue exigiéndose para bajar más.

Mariana con elenco de Una Familia de 10 en el 2023. Internet

Al parecer, es al su obsesión que decidió automedicarse con pastillas para bajar de peso, y al no ser recetadas no hay una supervisión médica y estas le pueden causar daños colaterales muy graves en su estado de salud, afirmando que toma pastillas para diabéticos cuando ella no las necesita, solo para perder peso: "Entonces puede pasar algo grave, pero no entiende. Le pesan mucho las críticas que ha recibido por años sobre su cuerpo. Por más que le decimos que es hermosa y que ya se ve espectacular, dice que no y quiere más".

Con la bajada de peso, debo de reconocer que una parte de su seguridad personal regresó después de muchos años. Ya en sus fotos se ve sexy. Se pone vestidos pegados y ropa chica, porque se está empoderando, pero a qué costo", agregó.

Finalmente, la fuente aseguró que la actriz de La Señora Presidenta, sabe que hace mal, debido a que no le quiere decir a nadie más que a su circulo cercano, agregando que está arriesgando su vida en el proceso y necesita que alguien se lo diga antes de que pase una tragedia: "No quiere decírselo a casi nadie, para que no la critiquen. Solo sus amigos más cercanos y su hermana lo saben. De hecho, en la obra ya le cambiaron el vestuario, porque sí ha bajado de peso, pero pone su vida en peligro".

Mariana con Jessica y Daniela en Envinadas. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui