¿Tiene cáncer? Excolaboradora de 'Hoy' rompe en llanto al descubrirse bulto en el pecho

Cuando me estaba bañando toqué una bolita en la axila. Entiendo que hay nódulos de grasa normales, pero cuando tienes 32 años y no te has hecho un eco mamario reciente, tu mente empieza a volar

La mente es tan loca que, no me dolía el seno y me empezó a doler. Inmediatamente, yo le llamé a mi doctor y le dije: ‘Doctor, está pasando esto y esto. Yo necesito que me ayude, porque me voy a volver loca’. Me dieron ganas de vomitar.

Yo ya había vomitado, llorado y todo… Empiezan con la mama izquierda y me dice el doctor: ‘No tienes nada. Es una bolita de grasa que tienes ahí. Hay una sombra rara que vamos a ver, pero no tienes nada. Eres una persona muy saludable.

Esto me recordó que todo puede cambiar de un momento a otro. Amen a su familia, a sus amigos, pero sobre todo ámense ustedes

