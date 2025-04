Vica Andrade pide respeto a la privacidad de su familia tras muerte de Memo del Bosque

Comparta este artículo

Austin, Texas.- El pasado 16 de abril Vica Andrade, viuda de Memo del Bosque, publicó un escueto mensaje a través de sus redes sociales, donde pedía que explícitamente que dejaran de difundir noticias falsas con respecto a una supuesta entrevista en la que según había declarado que su esposo había dejado una herencia millonaria y esa misma le correspondía en su totalidad a los hijos de ambos.

"Por favor, todo lo que he leído es falso y el tema de la herencia millonaria que dejó mi esposo es una rotunda mentira. Yo no he dado ni una sola declaración y así deseo permanecer. Memo está en la presencia de Dios y ahora nos corresponde honrar su vida y su maravilloso legado", aseguró la modelo y conductora de televisión de 52 años, originaria de Costa Rica y quien tuvo como su primer proyecto el programa Vica Hits.

Ahora, Virginia Argüeda, subió a sus historias de Instagram un comunicado donde confirmó que la está representando Guillermo Pous Fernández, mejor conocido como el abogado de las estrellas, especialista en propiedad intelectual y bastante conocido por llevar los casos de grandes celebridades, entre las que están Juan Gabriel, Aracely Arámbula y hasta José Antonio Choclán Montalvo.

Este martes 29 de abril subió el comunicado de prensa Vica Andrade

“Estas actitudes no solo resultan inapropiadas, sino que vulneran su privacidad y bienestar emocional”, dice parte del comunicado de prensa, que, además, añade: “Por ello, se hace un llamado a abstenerse de continuar con este tipo de acciones. La familia Del Bosque Arguedas tomará las medidas legales que consideren necesarias para garantizar su seguridad y tranquilidad”, aseguró Andrade.

De esta manera, la familia Del Bosque Arguedas ha reafirmado su compromiso de salvaguardar su intimidad, advirtiendo que tomarán acciones contra quien quebrante en su entorno estable y pacífico. Es necesario mencionar que Memo del Bosque perdió la vida el 7 de abril de 2025 a los 64 años, tras enfrentar complicaciones derivadas del linfoma de Hodgkin, enfermedad que padecía desde 2017.

