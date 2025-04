Ana Brenda estremece a Televisa con trágica noticia de su bebé; siente que podría morir

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz y presentadora, Ana Brenda Contreras, recientemente brindó una dinámica con sus millones de seguidores, en la que se sinceró tanto que estremeció a Televisa, al haber confesado uno de sus mayores temores, junto a una trágica noticia sobre su bebé, que está a solo un par de mees por nacer. La querida estrella de Televisa reveló que siente que podría morir, como le pasó en su primer embarazo.

A inicios del 2024, Contreras se pronunció devastada en un video de su cuenta de Instagram, revelando que había perdido a su bebé, el que habría sido su primogénito de su matrimonio con Zacarías Melhem, destacando que a veces nade sabe por el dolor tan grande que uno atraviesa y pidió más empatía y consideración cuando se toque el tema de los hijos, pues mientras todos le cuestionaban para cuando el bebé, ella estaba tratando de sanar de su aborto espontáneo.

Afortunadamente para la pareja, después de meses de sufrimiento y sanación, en diciembre del 2024 dieron la feliz noticia que estaban en la dulce espera nuevamente. Hace unos cuantos días, la actriz de La Que No Podía Amar y Zacarías hicieron la fiesta de revelación de sexo, en el que descubrieron que tendrían una hermosa niña, la cual llevará por nombre Aria. Pero, por desgracia, la pérdida de su primer bebé ha dejado heridas que aún no sanan del todo.

La protagonista de Corazón Indomable, durante una dinámica de preguntas y respuestas, a ser cuestionada sobre superar la muerte del que sería su primer bebé, se sinceró y declaró que aún no puede y tiene fuertes ataques de ansiedad que la llevan a pensar que pasará por lo mismo una vez más, a causa de ese trauma tan grande: "Sigo sin superarla. Cuando eso pasa, viene alguna otra cosa. Cada semana he pasado alguna cosa que me da ansiedad y tengo el presentimiento que así va a ser toda la vida".

Tras esto, la actriz de Lo Imperdonable mencionó que aunque tiene mucho temor por la llegada inminente de su hija, sabe que también será para aprenderle algo, y soltar todo lo malo, por lo que destacó que aunque tiene esa incertidumbre, también busca disfrutar lo más que pueda esta importante etapa en su vida: "Definitivamente, planeo disfrutar a mi bebé tanto como pueda, pero es necesario y básico para mí hacer lo que amo hacer y expresarme artísticamente para ser feliz y lo continuaré haciendo".

