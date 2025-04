¿Ángela Aguilar estrena canción contra Cazzu? Tras duras indirectas, sale a la luz nuevo tema

Los Ángeles.- Ángela Aguilar se presentó en los Billboard Women in Music 2025 el pasado 29 de marzo, evento que tiene como objetivo celebrar y honrar el trabajo del las mujeres de la industria musical; la joven mexicana recibió el premio conocido Breakthru que hace referencia a la innovación. Aunque todo parecía normal, la cantante se metió en una fuerte polémica debido al discurso que dio sobre el escenario.

Este reconocimiento significa mucho para mí, porque este año casi me rompe y honestamente, he tenido que subirme al escenario y cantar entre lagrimas he tenido que llorar el peso del juicio y la especulación de una historia que ni si quiera he contado".