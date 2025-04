"Dios escuchó mis oraciones": 'Gomita' celebra reconciliación con su padre tras fuerte pelea

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Al parecer solo bastaba con un perdón, así es como definió el asunto Araceli Ordaz, mejor conocida simplemente como Gomita, quien a través de su cuenta de Instagram hace un par de horas anunció que al fin logró limar asperezas con su progenitor Alfredo Ordaz, al cual en múltiples ocasiones lo definió como alguien que ejercía violencia intrafamiliar y hasta como un agresor que se iba hasta los golpes.

"No tengo palabras para este sentimiento que tengo, pero solo les quiero decir que Dios escuchó mis oraciones para que mi papá me llamara, me buscara y solo escuchar un perdón de corazón. No saben lo feliz y la paz tan hermosa que hoy siento de corazón, después de tanto sufrimiento", escribió la excondutora de Sabadazo. Sin embargo, algo que es indispensable destacar es que la publicación donde aparecen su padre y ella muy abrazados se encuentra con los comentarios limitados.

¿Cómo comenzó el problema entre 'Gomita' y su padre?

Araceli Ordaz el 3 de septiembre subió historias contando la agresión que sufrió por parte de su padre

De acuerdo con información de TVNotas, el 3 de septiembre del 2021, la comediante denunció a su padre por violencia intrafamiliar en contra de ella su madre, la señora Elizabeth Chávez, de 43. De tal forma que según la aludida todo comenzó porque se metió a defender a su progenitora. Asimismo, un testigo que fue entrevistado por el medio antes citado, recalcó que el señor siempre fue violento con sus hijos.

Además, contó la persona anónima que desde pequeños tanto Gomita, como Lipizito y Lapizin solían trabajar mucho y el que se daba "la gran vida" era Alfredo. A su vez, dijo que el hombre de 46 años antes laboraba como baterista en una banda, pero como no le iba tan bien decidió meter a trabajar a sus hijos. Es así que la única mujer del matrimonio empezó a generar dinero con tan solo cuatro años.

"Tanto que despotricaste en contra de tu papá, ir a programas y hacer público tus conflictos y ahora ya publicas todo amor, que bueno que arreglaron sus problemas y están bien, estás aprendiendo de tus errores. Pero no está bien exponer y ventilar tus problemas, mejor todo en privado", mencionó Sanpao, una seguidora de la exhabitante de La Casa de los Famosos México 2. Hasta el momento de la elaboración de esta nota Ordaz no ha respondido los diversos cuestionamientos.

