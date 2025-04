"Intenté revivirlo": Exconductora de 'VLA' da desgarrador mensaje tras muerte de su hijo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa exconductora de Venga la Alegría conmovió a todos sus seguidores y fans, después de dar un desgarrador mensaje tras sufrir la triste muerte de su hijo mayor. Se trata de la querida Verónica Alejandra Hernández, conocida también como Vero Ale, quien recientemente rompió el silencio acerca de lo que vivió cuando falleció su primogénito, Juan José, en septiembre del año 2023.

La presentadora rubia se retiró de la pantalla de TV Azteca desde el año 2015 tras el nacimiento de su primogénito, quien nació con varias complicaciones, y esto la obligó a renunciar a su carrera. 'Pollito', como lo conocía su familia, fue diagnosticado con MOPD (enanismo primordial osteodisplásico microcefálico Tipo I), por lo cual nunca pudo llevar una vida normal, pero fue hasta el 28 de septiembre de 2023 cuando el niño de 8 años falleció.

Vero Ale formó parte del elenco de 'VLA'

Hernández se había mantenido hermética respecto a cómo fueron los últimos momentos de su pequeño, sin embargo, en una entrevista para el podcast Cicatriz... es, decidió contar todos los detalles de lo que ocurrió aquel día. La exconductora de VLA compartió que la mañana en la que falleció 'Pollito', ella se despertó y salió a hacer ejercicio, mientras su madre se quedó al cuidado del pequeño.

Y mientras estaba en un parque muy cercano a su domicilio, Vero Ale recibió la peor noticia: "Me habla la niña que me ayuda, me dice: '¡señora véngase porque 'Pollito' está mal!', eso es porque está mal, salí corriendo, llegué a la casa, y ya había pasado todo, ya no me dio tiempo, estaba azulito, intenté ayudarlo, revivirlo", contó. De inmediato, la presentadora decidió llevar al niño al hospital más cercano y aunque llegó con vida, no pudieron salvarlo.

Llegamos y todavía tenía latidos en su corazón... siempre le pedí a Dios que a mí me tocara estar, me dio la oportunidad de estar", expresó.

El hijo de Vero Ale falleció en septiembre de 2023

La famosa compartió que por fortuna, Juan José partió rodeado del amor de toda su familia y contó cómo pudo despedirse de él: "Ya no estaba con nosotros, yo le decía: 'te amo mucho mi amor, te quiero con todo mi corazón, pero si es momento de que te vayas, vete tranquilo'... dio tiempo de que llegaran todos a despedirse, su papá, mi suegro, mi hermana... mientras escuchaba su música favorita dejó de latir su corazón, se fue tranquilo y feliz".

Vero Ale, quien admitió que está pensando en retomar su carrera, explicó que enfrentar el duelo por la muerte de 'Pollito' ha sido todo un reto, sobre todo porque ha decidido ser fuerte por su familia: "Cada que entro a su cuarto quiero salir corriendo... siento que perdí mi chamba, mi trabajo de mamá se perdió, siento que perdí todo, me siento perdida, no me encuentro, estoy completamente perdida", declaró Hernández en el podcast.

