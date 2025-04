Jean-Claude Van Damme, vinculado a red de trata de personas: Rumania inicia investigación

Comparta este artículo

Rumania, Europa.- El tan admirado y querido actor de origen belga, Jean-Claude Van Damme, que saltó a la fama, como la estrella de cintas de acción como Street Fighter, Bloodsport y Kickboxer, se encuentra envuelto en un grave escándalo legal. A sus 64 años, enfrenta acusaciones vinculadas a la trata de personas, un caso que ha generado revuelo a nivel internacional, por lo que Rumania inició investigación en su contra.

Según reportes de Antena 3 una denuncia penal fue interpuesta ante la Dirección Rumana de Investigación del Crimen Organizado y Terrorismo (DIICOT). En ella, se señala que Van Damme habría mantenido relaciones sexuales con mujeres víctimas de explotación por parte de un grupo criminal encabezado por Morel Bolea. Según los informes, cinco mujeres habrían sido entregadas al actor como un "regalo" durante un evento en Cannes, Francia.

El abogado Adrian Cuculis, quien representa a una de las presuntas víctimas, sostiene que ellas estaban en una situación de vulnerabilidad y que la tan querida estrella de Hollywood, era plenamente consciente de que ellas eran víctimas de una red de trata de personas. Se le acusa de haber recurrido a servicios de personas explotadas, un delito contemplado en el Artículo 182 del Código Penal de Rumanía.

Dado que los hechos ocurrieron en territorio francés, el Tribunal de Casación de Francia deberá determinar si autoriza el inicio del proceso judicial. Este caso es parte de una investigación más extensa sobre redes de trata de personas y menores, que las autoridades rumanas han seguido de cerca desde 2020.

No es la primera vez que Van Damme enfrenta problemas legales. En 2022, fue investigado en Bélgica por un caso de agresión, aunque no se presentaron cargos en su contra. Su vida personal ha estado marcada por relaciones turbulentas, múltiples matrimonios y luchas contra la adicción. A pesar de estos escándalos, su legado en el cine de acción es innegable. Se convirtió en una estrella internacional en los años 80 y 90 con películas como Double Impact y Timecop. En años recientes, protagonizó The Gardener (2025), aunque la cinta no logró atraer gran interés del público.

Por ahora, ni Van Damme ni su equipo legal han emitido declaraciones sobre la denuncia. Mientras la investigación sigue en curso, las autoridades intentan esclarecer su posible relación con la organización criminal implicada.

