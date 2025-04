Niurka se va de 'LCDLF All Stars': Alejandra Tijerina y la actriz estallan contra Telemundo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de sentirse traicionada y exhibida, Niurka Marcos ha tomado una decisión impactante y al parecer, según ella, definitiva, de abandonar La Casa de los Famosos All Stars, ya que la reconocida actriz, junto a varias de sus colegas de cuarto, como Alejandra Tijerina, señalan que están buscando la manera de hacerlas quedar mal a como de lugar, por lo que estallaron contra Telemundo.

Como cada miércoles, el pasado 2 de abril, los habitantes del reality show se reunieron en la sala de cine, en donde se exponen pequeños clips de lo que pasa dentro de la casa y así los habitantes puedan ver sus mejores o peores momentos de la semana. En esta ocasión, las tensiones en 'Agua' estallaron, pues en su mayoría expusieron a Manelyk González, haciéndola quedar como una villana, al igual que Niurka y Alejandra.

En la película de esta ocasión, mostraron como Manelyk se encuentra hablando con el italiano, Luca Onestini y le dice que ella no quiere nada con Carlos Caramelo Cruz, su compañero de habitación, e incluso hizo ver que se sentiría acosada por él, como ya había pasado la semana pasada, pero que hicieron las paces. Pero eso no fue todo lo que expusieron de González, ya que de igual manera pasaron un clip en el que habla con Alfredo Adame y Alejandra, hablando mal de varios habitantes, pero sin que se vea lo que dijo el actor.

En cuanto a Niurka, pasaron momentos en los que ella discute y grita, pareciendo que ella es la que comienza con pleitos, mientras que de Lupillo Rivera, Dania Méndez y los demás habitantes no pasan nada. Ante esta situación, tanto Niurka, como Manelyk y Alejandra estallaron, afirmando que buscan pintarlas "como las villanas" y al resto "como las víctimas", destacando que con el tema del exactor de Televisa no pasaron nada de lo que dijo y los acuerdos que hicieron, solo cuando se le reclama por no respetarlos.

Después de toda esta reflexión y las quejas, que dejó sumamente tenso al cuarto, la actriz de Fuego en la Sangre y Aventurera, estalló y pidió su salida, por lo que a lo largo de este jueves 3 de abril, ha estado recogiendo sus cosas y armando sus maletas para oficialmente pedir su salida en la gala y salir de la emisión, señalando que ella no piensa soportar que estén protegiendo a personas como Paulo Quevedo y a ellos les estén haciendo una campaña para hacerlos ver mal.

