"No es mi amiga": Claudia Lizaldi manda 'recadito' a Ingrid Coronado por noviazgo con su ex

Ciudad de México.- La famosa conductora Claudia Lizaldi, que el pasado domingo estrenó la nueva temporada de MasterChef Celebrity, recientemente reapareció ante los medios de comunicación accediendo a hablar de la controversia que vivió con Ingrid Coronado, por iniciar una relación sentimental con su expareja, el empresario Germán Bricio. La también exactriz de Televisa no dudó en mostrar su total rechazo ante esta situación y mandó un contundente mensaje a su colega.

Pese a que Ingrid negó haber interferido en el romance que tuvieron su novio y Claudia, pues dijo que su romance con Germán inició cuando él ya estaba soltero, Lizaldi dejó entrever que tiene otros datos, sin embargo, también agradeció que las cosas sucedieran de esa manera, puesto que ahora sostiene un maravilloso noviazgo con Pedro Moctezuma.

No, cero. No, no… Mira, Ingrid no es mi amiga, claramente ¿no?", dijo Claudia con una gran sonrisa cuando el reportero de Venga la Alegría le preguntó si ya solucionó sus diferencias con ella.

Posteriormente, la presentadora del Teletón también agregó que esperaba un poco más de Coronado: "Es una conocida del medio a la que respeto muchísimo, como bien he dicho en todas las entrevistas, es un mujerón, y yo creo que está contenta, le deseo eso, que esté contenta. Yo soy diferente, a mí me gusta hablar, decir: ‘oye, voy a salir con’, pero son educaciones diferentes".

Ingrid Coronado es novia del ex de Claudia Lizaldi

No obstante, la artista de 46 años subrayó que gracias a Ingrid, ahora puede gozar de un gran noviazgo con el excuñado de Alejandra Guzmán: "Le deseo que esté muy contenta porque yo estoy muy contenta, es más, si lo resumimos, hay un profundo agradecimiento, estoy mucho mejor, ¡en todo!, ¡absolutamente en todo!, entonces, no, pues, me hizo un favor", declaró Lizaldi.

De la misma forma, Claudia hizo hincapié en que Coronado no actuó como ella hubiera esperado en una situación como esta: "Es que fíjate que más allá de pedir permiso, yo creo que está esta parte de la…, pero, pues es crianza, de decir: ‘oye’, digo, ella me felicitó por mi novio en su momento, ¿no?, entonces es raro que no me haya dicho en su momento, ‘voy a salir con él’, creo yo", manifestó.

Finalmente, Claudia confesó que tiene en su poder más pruebas que podrían dejar mal parada a Ingrid en todo este asunto, pero no piensa exhibirlas: "Me llegó mucha información que yo tuve la educación de jamás decir públicamente, o sea, si hay gente que cree que yo hablé… No, cero hablé, porque yo no soy de chismes, no me gustan los chismes. No, hombre, si me hizo (un favor), sí, gracias, gracias, gracias", afirmó.

Fuente: Tribuna