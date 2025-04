"Si algo me pasa": Maribel Guardia teme por su vida tras amenazas de Imelda Garza Tuñón

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz Maribel Guardia reapareció ante los miembros de la prensa durante la tarde de este jueves 3 de abril, luego de que los abogados de su nuera Imelda Garza Tuñón la acusaran a ella y a su marido, Marco Chacón, de presuntamente haber falsificado el testamento de Julián Figueroa. Además de responder a esta delicada acusación, la famosa confesó que teme por su vida debido a que recibió amenazas de parte de la madre de su nieto.

Tras llegar de unas vacaciones en su natal Costa Rica, Guardia recibió la noticia de parte de los reporteros sobre que Imelda tiene intenciones de que ella y el pequeño José Julián se reencuentren el Día de las Madres. La también cantante y conductora de inmediato respondió que no creía en la buena voluntad de Garza Tuñón, pues la última comunicación que tuvo con ella no fue nada cortés:

Lo último que ella me escribió fue una amenaza, entonces no creo que eso que dijo sea cierto, lo que a mí me escribió fue amenazándome", declaró sin inmutarse.

En ese sentido, la actriz de novelas como Corona de Lágrimas descartó tener intenciones de contratar seguridad, pues asegura que nunca le ha gustado esa práctica: "Han llegado a mi teléfono pero no voy a hablar más... nada más si algo me pasa, que sepan quién fue, nada más". Y al respecto de si podría perdonar a la joven regiomontana por todo este pleito mediático, Guardia respondió: "Yo no le guardo rencor a nadie, yo lo que le pido a Dios es que si ella está bien, el niño va estar bien".

Imelda Garza Tuñón habría amenazado a Maribel Guardia

Por otra parte, Maribel también desmintió que sea rel que ella y Marco falsificaron el documento testamentario de Julián, asegurando que es absurdo pues ninguno de los dos sale beneficiados: "El heredero de mi hijo es su propio hijo, es una maravilla, Imelda está peleando contra su propio hijo". Y cuando los reporteros le mencionaron el rumor de que su esposo e Imelda tuvieron una aventura, la costarricense dijo: "Yo nunca había oído eso".

Para poner fin a este rumor, Maribel se dedicó a resaltar el gran esposo que ha sido Marco y también su labor como padre con el fallecido Julián: "Me parece una falta de respeto para los dos y para mi hijo, eso es totalmente falso... mi marido lo único que ha hecho es darme amor, preocuparse por mí, cuidarnos, es un hombre extraordinario y la verdad me ha hecho la mujer más feliz del mundo, estoy agradecida eternamente de lo amoroso que fue con m hijo".

Antes de retirarse de las cámaras, la estrella de Televisa confesó que desea con el alma poder volver a encontrarse con su nieto, aunque esto sea en muchos años más: "Probablemente no vuelva a verlo nunca más, ahora espero que el niño crezca, me busque, si Dios me da vida", dijo la costarricense.

Fuente: Tribuna y YouTube Edén Dorantes