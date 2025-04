¿Son pareja o no?: Lucía Méndez vuelve a negar romance con papá de 'Checo' Pérez

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Debido a que recientemente los medios de comunicación tuvieron la oportunidad de ver en público a Lucía Méndez tras recibir el premio la Diva del Siglo, esto en la ciudad de México el pasado miércoles 2 de abril en la gala de Los 100 más influyentes de México y Latinoamérica. Es así que la protagonista de El extraño retorno de Diana Salazar fue cuestionada sobre si efectivamente tiene o no una relación con el papá de 'Checo' Pérez.

Lucía Méndez compartió en Instagram el reconocimiento que recibió por sus años de carrera

No obstante, en realidad la exnovia de Luis Miguel negó de nuevo una relación con Antonio Pérez Garibay, quien en varias ocasiones ha dado bastantes indicios de hay algo más que amistad entre la mujer de 70 años y él, sin embargo, todo sigue siendo un misterio a pesar de los múltiples rumores que los rodean, tales como sus viajes planeados, el que hayan sido vistos tomados de la mano en el Estadio Olímpico de CU, entre otros.

A su vez, la también cantante dejó en claro que ella no tiene tiempo de tener una relación, puesto que se encuentra muy enfocada en su trabajo. Asimismo, no descarto en un futuro darse una oportunidad, aunque especificó cuando se le preguntó si había conocido ya a los hijos de Pérez Garibay que no los había visto y que en realidad ella actualmente no tiene edad para tener hijastros.

“Es una gente muy agradable, es una persona muy agradable Toño, simplemente se ha hecho una bola muy grande y no existe. No tengo tiempo, tengo mucho trabajo. ¿Qué lo impide?... Que no tengo edad para casarme. Estoy muy joven, todavía puedo aceptar dos decepciones más, a la edad mía soy muy joven”, señaló. De la misma forma, la intérprete de Corazón de piedra subrayó: “Yo creo que sí, yo creo que sí, algún día, ya que esté enamorada, ya que tenga novio, les digo, qué onda. Yo estoy muy ocupada, no tengo tiempo para el amor”.

Ante la duda sobre si Antonio, político y empresario, se estaba colgando de su fama, Lucía comentó que no lo creía que él se caracterizaba por ser muy bromista y disfrutar de platicar con los medios. Ante todo, Antonio también negó cualquier tipo de romance con Lucía, y recalcó que el día que fueron captados de la mano en un partido de fútbol, fue solo como prevención para no dar un mal paso, y no por un noviazgo.

Fuente: Tribuna/ Agencia México