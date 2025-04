"Te pasas de pend...": Zahie Téllez arremetió en contra de participante de 'MasterChef'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida chef internacional, Zahie Téllez, al parecer en el primer episodio de MasterChef Celebrity, simplemente no pudo con el descuido del creador de contenido, Iram Mendiola, pues según las propias palabras del influencer, la integrante del jurado arremetió en su contra bastante molesta por haber dejado el pollo crudo y así presentarlo a los jueces, incuso afirma que le dijo "te pasas de pend..." y él no supo que decir.

El pasado domingo 30 de marzo, se estrenó la nueva temporada del reality show de cocina de TV Azteca, en el que Zahie regresó como uno de los elementos de los jurados. En esta primera emisión se pudo ver a los integrantes cocinar platillos elaborados pero con ingredientes muy populares, algo medianamente sencillo para su primer enfrentamiento, como el pollo, y pese a intentarlo, Iram resultó ser el primer eliminado por elección del jurado.

Aunque su eliminación se vio en TV dicho día, esto sucedió hace un par de meses ya que son grabados, por lo cual hace unas semanas grabó un podcast con sus amigos en el que habló del tema, estrenándose hace unas cuantas horas. En este podcast, Iram declaró que Téllez se acercó a hablar de su primer platillo fuera de cámara: "Hice un platillo, ellos te pueden ver fuera de foco, fuera de cámara y decirte tus verdades del platillo que hiciste ayer. La chef, si se acercó y me dijo 'wey, sí te mam..., me enfermé del estómago".

Según el joven influencer, mientras que todos se estaban preparando para grabar la continuidad del episodio, un día después de haber realizado su primer reto, la juez que es reconocida mundialmente, decidió acercarse a él para reclamarle que no se diera cuenta que dejó crudo el pollo, y entre risas mencionó que él no supo que decir cuando lo confrontó, pues sí se veía algo molesta ante la situación.

Al parecer, Zahie lo tachó de estar "pend..." por haber dejado ese pollo, y aunque se estaba riendo al contar esta anécdota, el joven declaró que le ofrecía una disculpa por haberle ocasionado esa intoxicación, pero aseguró que en ese momento solamente le pudo cuestionar si le hablaba en serio: "Textualmente me dijo 'tu pollo estaba crudo, te pasas de pend...', sí así en persona me dijo 'pend...', antes de grabar el capítulo, o sea la secuencia me dijo 'oye no mam...'. Una disculpa enorme".

Fuente: Tribuna del Yaqui