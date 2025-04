Terror en Televisa: Actriz de 'La Usurpadora' pide auxilio al temer por su vida; ex la acosa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz, Daniela Spanic, recientemente ha afirmado que vive aterrada, y que ya no sabe que hacer, por lo que ha ido a pedir auxilio a las autoridades mexicanas de una manera desesperada. La estrella de melodramas como La Usurpadora, asegura que se encuentra temiendo por su vida, debido a que su expareja contrató a alguien para acosarla todo el día desde hace varios meses.

La familia Spanic al parecer se encuentra bajo ataque y en un momento muy complicado de su historia, pues Gaby Spanic, también actriz de Televisa y hermana de Daniela, hace un par de semanas también denunció que estaba siendo acosada desde hace varios meses y temía por su integridad, solo que ella desconoce de quién se trate. Por su parte, Daniela asegura que se trata de su exesposo, con el que tiene problemas legales y que ya ha denunciado por querer dañarla.

En el año 2022, Daniela aseguró que su exesposo, Ademar Nahum, la violentó de manera psicológica y que no la estaba dejando vivir en paz. Ahora, el miércoles 2 de abril, se presentó una vez más a los Juzgados de lo familiar en la Ciudad de México para iniciar un proceso legal en contra de él, por tener tres meses sin cumplir con los acuerdos de la pensión que las autoridades le impusieron a Nahum, y como no ha cumplido se "iniciará un juicio de cumplimiento de convenio".

En el juicio de divorcio, se llevó a cabo un convenio entre la señora y su exesposo. De ese convenio, ha habido un incumplimiento. Nosotros estamos iniciando un juicio de ejecución de cumplimiento", explicó el defensor, resaltando que se estableció dicho acuerdo debido a que se habían casado por "bienes separados".

Por su parte, Daniela aclaró que se casó por “bienes mancomunados”, pero esto cambió después de que su ex aprovechara el derrame cerebral que sufrió y la hiciera firmar un documento en el que separaban sus bienes.

“Me dio el derrame cerebral y él aprovechó para firmar con mi dedito que estaba con bienes separados y no se pudo hacer nada. Solo quiero justicia. Llevo ya varias semanas que no me da mi cheque de 10 mil pesos semanales”

“He tenido persecución. Ayer, saliendo del gimnasio y todo eso. He tenido persecución de parte de un coche gris y todo eso. Yo le dije (al conductor) ‘¿Quién es usted? Me está persiguiendo ¿De parte de quién me está persiguiendo?’. Él me dijo el nombre, que es de Ademar y se fue”, indicó.

Fuente: Tribuna del Yaqui