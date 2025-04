Tras rechazo en Televisa y TV Azteca, primera actriz llega a 'Hoy' y ruega por trabajo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una reconocida primera actriz, quien trabajó para TV Azteca durante al menos 10 años y que desde 2019 no tiene un proyecto en Televisa, dejó en shock a todos sus seguidores debido a que la mañana de este miércoles 2 de abril reapareció en el programa Hoy haciendo un llamado a los productores para que le den trabajo. Se trata de Elvira Monsell, quien hace unos meses usó sus redes sociales para pedir que le den empleo.

La intérprete de 64 años realizó su última aparición en el Canal de Las Estrellas desde 2019, cuando participó en la novela Por amar sin ley. Desde entonces, doña Elvira no ha conseguido regresar a la televisión y por ello publicó un video en las redes donde suplicaba a los productores que la contraten. La mexicana comenzó su carrera en la televisora de San Ángel desde 1977 participando en el melodrama Humillados y ofendidos.

Después se unió a otros como Soledad, Vivir enamorada, Guadalupe, La gloria y el infierno, La indomable y Amor en silencio. Posteriormente, Elvira probó suerte en la empresa del Ajusco sumándose a las telenovelas como Ni una vez más, Se busca un hombre, Secretos del alma y Pobre diabla. Desafortunadamente pese a su basta carrera, la actriz tiene años sin estar activa en la pantalla chica.

Desde 2019, Elvira Monsell no tiene un proyecto en Televisa

Debido a esta triste situación, los reporteros del programa Hoy buscaron a Monsell para preguntarle qué estaba pasando y porqué había recurrido a grabar un video para pedir trabajo: "¿Por qué un video? porque de verdad no hay manera, yo no he encontrado la manera de encontrar a los productores, a los que conozco les he escrito, en fin, igual no me llaman". Al respecto de cuál es la causa de no tener trabajo, la primera actriz dijo:

Te juro no sé, no sé a qué se debe, castings he estado haciendo y bastantes además en estos años".

No obstante, doña Elvira aseguró que no es verdad que se encuentre en la ruina como muchos medios lo asegurarpon: "Decían que yo vivía en la calle, que yo andaba mendigando, unas cosas horribles, espantosas, que evidentemente no son ciertas, porque tengo una familia que me ama muchísimo y jamás lo hubiera permitido". La actriz aclaró que está apurada por volver a trabajar debido a las deudas que tiene:

Mi mayor preocupación es pagar lo que debo ¿sabes? y eso solamente se hará con un proyecto, no hay manera que yo lo haga de otra forma".

Cambiando un poco de tema, Monsell expresó su felicidad porque el público la sigue recordando: "A mí todavía me recordaban en la calle por 'Paola Ocampo', además por otros personas, pero a Paola nunca se les olvidó o Sofía de La Indomable". Finalmente, la actriz contó que Mariazel ha estado muy pendiente de ella desde que se enteró de su falta de trabajo: "De verdad tenía dos días de haber parido, dos días de haber tenido a su bebé y me habló para decirme ¿qué puedo hacer por ti?".

Elvira Monsell se quejó de que los conductores no le dan trabajo

